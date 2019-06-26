ГБР разоблачило новую схему в Минобороны: детективы провели обыски

Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Как заявил директор ГБР Роман Труба на брифинге в Киеве, правоохранители пришли с обысками в места проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисные помещения, передает "Интерфакс-Украина".

"ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил", - заявил он.

ВСУ Укринформ

По словам директора Бюро, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

"Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

В свою очередь директор теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяты на воинских складах и они не поступили на вооружение украинской армии. Отвечая на вопрос о том, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.

Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев. Он также сообщил, что в ходе обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.

По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.

"Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение никому не предъявлялось. Процессуального документа в настоящее время в отношении кого-либо не составлено, подозрение не выдвигалось", - подчеркнул Труба.

Также директор ГБР отверг политическую подоплеку в деле о закупке имущества для Минобороны.

"О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились на протяжении года... никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет", - сказал он.

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