ГБР нагрянуло с обысками в Львовобллес из-за незаконной вырубки

Западное региональное управление Госпогранслужбы совместно с Госбюро расследований провело обыски у чиновников Львовобллеса, которые осуществляли вырубку древесины на экспорт.
Обыски прошли во Львове, Стрые и Славском при поддержке бойцов спецподразделения "Дозор", говорится на сайте Госпогранслужбы.
Соответствующие мероприятия проходят в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
Во время обысков силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины.
Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины
Госпогранслужба
Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины
Госпогранслужба
Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины
Госпогранслужба
Как сообщал OBOZREVATEL:
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5 декабря Кабинет министров принял решение о запуске пилотного проекта продажи древесины через систему электронных аукционов "Прозорро. Продажи". Он продлится с апреля 2020 по апрель 2021 года.
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