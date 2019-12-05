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5 декабря • обновлено в 13:09
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ГБР нагрянуло с обысками в Львовобллес из-за незаконной вырубки

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Западное региональное управление Госпогранслужбы совместно с Госбюро расследований провело обыски у чиновников Львовобллеса, которые осуществляли вырубку древесины на экспорт.

Обыски прошли во Львове, Стрые и Славском при поддержке бойцов спецподразделения "Дозор", говорится на сайте Госпогранслужбы.

Соответствующие мероприятия проходят в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

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Во время обысков силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины.

Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины

Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины

Госпогранслужба

Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины

Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины

Госпогранслужба

Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины

Силовики изъяли служебную документацию о вырубке, учете и реализации древесины для экспорта за пределы Украины

Госпогранслужба

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 октября Государственное агентство лесных ресурсов Украины разработало онлайн-карту рубок леса, которая работает в пилотном режиме и распространяется на три области.

  • 11 ноября к проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок подключили уже шесть областей – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую, Киевскую, Волынскую и Тернопольскую.

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Автор
Виктор Калиненко
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