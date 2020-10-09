Активы 'Газпрома' могут арестовать – СМИ

Обжалования российским монополистом "Газпромом" 7,6 млрд штрафа от Польши в судах может занять по крайней мере пять лет. Если компания не заплатит – ее активы могут арестовать.

Такой прогноз обнародовало агентство Bloomberg. Аналитики считают, что дело скорее всего не будет рассматриваться в судах ЕС, а польские суды сильно зависят от политики.

В качестве примера агентство приводит дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое до сих пор рассматривается в Польше.

Что касается самого штрафа, то, по закону, он должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если "Газпром" не заплатит, активы компании могут арестовать.

При этом назначенный штраф в 10% годовой выручки – максимальная санкция в польском законодательстве. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком большим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Польше антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд из-за трубопровода "Северный поток-2".

По мнению аналитиков, польский штраф уже никак не может повлиять на реализацию газопровода в обход Украины "Северный поток-2".