Украина получит от "Газпрома" еще больше денег, чем предусмотрено контрактом

Российский газовый монополист "Газпром" заказал в Украине дополнительные мощности для транспортировки природного газа. Эти услуги будут оплачены компанией отдельно – дополнительно к основному транзитному контракту.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаз-Украина". Уточняется, что НАК уже получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Это первый подобный аукцион.

Такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС" Украина.

"Каждая дополнительная мощность, заказанная "Газпромом" – это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос "Газпрома" и других пользователей в отношении услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", – отметил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

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