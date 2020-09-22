Украина получит от "Газпрома" еще больше денег, чем предусмотрено контрактом

"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности по транзиту
Компания уже провела аукционы
Таким образом бюджет Украины получит дополнительные деньги, кроме тех, что уже предусмотрены контрактом
Российский газовый монополист "Газпром" заказал в Украине дополнительные мощности для транспортировки природного газа. Эти услуги будут оплачены компанией отдельно – дополнительно к основному транзитному контракту.
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаз-Украина". Уточняется, что НАК уже получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях.
Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Это первый подобный аукцион.
Такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС" Украина.
"Каждая дополнительная мощность, заказанная "Газпромом" – это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос "Газпрома" и других пользователей в отношении услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", – отметил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 упал вдвое по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы. При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости.
Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за тысячу кубометров, при этом стоимость транзита не привязывается к цене газа.