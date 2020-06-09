"Газпром" заключил крупнейший контракт сам с собой

"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа внутри России сам с собой. Срок договора составляет 20 лет, а его объем — 900 млрд кубометров.

Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает РБК. Отмечается, что речь идет о поставках газа на комплекс в районе Усть-Луги в Ленинградской области.

Строительство газопровода в районе Усть-Луги

Заключенный "Газпромом" договор гарантирует на длительную перспективу сырьевое обеспечение интегрированного комплекса, РФ планирует, что тот станет крупнейшим в Северо-Западной Европе по производству сжиженного природного газа (СПГ) с мощностью более 13 млн тонн.

Проект является важным для "Газпрома. В компании считают, что он позволит выдержать конкуренцию на рынке СПГ в Европе в случае, если возникнут проблемы с трубопроводными поставками.

Совокупная стоимость проекта, по предварительным оценкам, составляет 2,4 триллиона рублей. Однако в январе стало известно, что она может существенно возрасти. Дело в том, что в текущем проекте не предусмотрены траты на строительство инфраструктуры для отгрузки продукции, а также для организации хранилища резерва этана.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания также строит газопровод в обход Украины - "Северный поток-2".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

21 мая Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.

5 июня в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".

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