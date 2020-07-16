"Газпром" вынудили повысить цену на газ для россиян
"Газпром" поднимет цену на газ.
Газовый монополист "Газпром" повысит цены на голубое топливо для россиян, чтобы компенсировать экспортные потери ресурсодобывающих компаний.
Об этом сообщил глава департамента экономической экспертизы и ценообразования компании Алексей Андреев, передает Finanz.ru. По его словам, решение об индексации тарифов уже "принято и находится в стадии оформления".
Вопрос был "отработан" с регулирующими органами, сообщил Андреев, добавив, что также обсуждается повышение тарифов на транспортировку газа, но решения пока нет.
Федеральная антимонопольная служба РФ в начале апреля утвердила индексацию цен на газ для населения на 3%, что вдвое выше прошлогоднего повышения (на 1,4%).
"Изначально власти планировали провести индексацию с 1 июля, но пандемия коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию заставили на время "забыть" о ней. Теперь же приказ ФАС должен быть направлен на регистрацию в Минюст и вступит в силу спустя 10 дней после утверждения и официальной публикации", – сказано в сообщении.
За последние три года газ для россиян подорожал на 8%, с 2014 года – почти на 20%.
Повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса производится, чтобы компенсировать потери "Газпрома" на внешнем рынке, где цены на газ резко упали, пояснил партнер RusEnergy Михаил Крутихин.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне "Газпром" продавал топливо в Европу по 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки безубыточности для компании, которую Fitch оценивает в 105 долларов за тысячу кубов.
По итогам второго квартала экспортные доходы "Газпрома" рухнули до минимума за 18 лет. Компания получила 3,5 млрд долларов от зарубежных покупателей – втрое меньше, чем за тот же период год назад.