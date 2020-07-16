'Газпром' вынудили повысить цену на газ для россиян

Газовый монополист "Газпром" повысит цены на голубое топливо для россиян, чтобы компенсировать экспортные потери ресурсодобывающих компаний.

Об этом сообщил глава департамента экономической экспертизы и ценообразования компании Алексей Андреев, передает Finanz.ru. По его словам, решение об индексации тарифов уже "принято и находится в стадии оформления".

Вопрос был "отработан" с регулирующими органами, сообщил Андреев, добавив, что также обсуждается повышение тарифов на транспортировку газа, но решения пока нет.

Федеральная антимонопольная служба РФ в начале апреля утвердила индексацию цен на газ для населения на 3%, что вдвое выше прошлогоднего повышения (на 1,4%).

"Изначально власти планировали провести индексацию с 1 июля, но пандемия коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию заставили на время "забыть" о ней. Теперь же приказ ФАС должен быть направлен на регистрацию в Минюст и вступит в силу спустя 10 дней после утверждения и официальной публикации", – сказано в сообщении.

За последние три года газ для россиян подорожал на 8%, с 2014 года – почти на 20%.

Повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса производится, чтобы компенсировать потери "Газпрома" на внешнем рынке, где цены на газ резко упали, пояснил партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне "Газпром" продавал топливо в Европу по 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки безубыточности для компании, которую Fitch оценивает в 105 долларов за тысячу кубов.

По итогам второго квартала экспортные доходы "Газпрома" рухнули до минимума за 18 лет. Компания получила 3,5 млрд долларов от зарубежных покупателей – втрое меньше, чем за тот же период год назад.