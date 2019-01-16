"Газпром" сорвал переговоры по газу с Украиной: "Нафтогаз" отреагировал

"Газпром" не предупредил и никоим образом не обосновал свое отсутствие на запланированных трехсторонних консультациях по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

"В связи с отсутствием российских экспертов на консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе", – заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "Европейская правда".

По его словам, участие в консультациях с украинской стороны приняли представители "Нафтогаза", МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, а с европейского – представители Европейской комиссии.

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Участники согласовали свои позиции во время трехсторонних переговоров, запланированных на 21 января.

"Ожидается, что в них примут участие представители Еврокомиссии, "Нафтогаза", МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, со стороны России – представители Минэнерго РФ и "Газпрома", – резюмировал Витренко.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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