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"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину: что произошло

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"Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки российского газа в Европу по украинскому маршруту.

"За считанные дни суточные объемы транзита через украинскую газотранспортную систему выросли на 60 млн куб. м и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. м", – пишет в Twitter НАК "Нафтогаз Украины".

По данным национальной акционерной компании, причиной роста транзита через Украину стал ремонт трубопровода "Ямал-Европа".

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"Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой же выгодной цене", – говорится в сообщении.

Представители "Нафтогаза" подчеркнули, что это еще раз доказывает, что строительство "Газпромом" обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования.

"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину: что произошло

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Какая тоска сквозит во всей статье -- ведь все вислоухие понимают , что это лишь на время ремонта . И вот такую качественную и надёжную укроГТС скоро распилят на металлолом . Обходные маршруты строятся , контрактов нет , скоро и транзит прекратится . Тоскливая , унылая статья .
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М Олег
М Олег
Газпром увеличил объемы по причине увеличения запасосов странами ЕС на случай срыва сроков строительства СП-2! Европа понимает, что после провального плана Б РФ похоронит УГТС!!! Включите уже голову, наконец!!! Зачем Европе газ при окончании отопительного сезона? Тут и пригодятся резервуры, как построенные, как будто для америганского СУГ. С Украины запад все получил, что хотел!!! Теперь и следующий транш займа под большим вопросом!!!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Значит сможем купить еще больше танков, я ведь правильно помню логику майдаунов?
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