"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину: что произошло

"Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки российского газа в Европу по украинскому маршруту.

"За считанные дни суточные объемы транзита через украинскую газотранспортную систему выросли на 60 млн куб. м и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. м", – пишет в Twitter НАК "Нафтогаз Украины".

По данным национальной акционерной компании, причиной роста транзита через Украину стал ремонт трубопровода "Ямал-Европа".

"Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой же выгодной цене", – говорится в сообщении.

Представители "Нафтогаза" подчеркнули, что это еще раз доказывает, что строительство "Газпромом" обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования.

За останній тиждень Газпром різко збільшив обсяги транспортування газу в Європу українським маршрутом. Причина–ремонт трубопроводу "Ямал-Європа". За лічені дні добові обсяги транзиту українською ГТС зросли на 60 млн куб.м. та зараз складають орієнтовно 300 млн куб.м. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 16 апреля 2019 г.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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