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"Газпром" рассказал о степени готовности газопровода в обход Украины

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"Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявил, что работы по реализации соответствующего проекта ведутся по графику, передает ТАСС.

"Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода", – подчеркнул Миллер по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Европейского Союза по газу.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

"Газпром" рассказал о степени готовности газопровода в обход Украины

​Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

  • "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
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