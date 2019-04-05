"Газпром" распадется": в России забили тревогу из-за газовой директивы Европы

Одобрение Европарламентом поправок к газовой директиве, охватывающей морские газопроводы, в том числе российские "Северный поток-2" и "Турецкий поток", могут привести к разделению "Газпрома" на несколько компаний.

"Не исключаю, что решение приведет к тому, что "Газпром" распадется на несколько компаний, одна из которых будет заниматься транспортировкой, вторая – добычей, третья – реализацией", – сообщил российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в комментарии The Insider.

По его словам, "Газпром" потеряет право собственности на трубу, а оператором маршрута должна стать независимая фирма. Это приведет к обрушению монополии российской компании.

"И, наконец, самое главное: в газопровод необходимо будет пустить газ других поставщиков. Это прямо противоречит российскому закону об экспорте газа, по которому работает "Газпром". Теперь же придется пустить в трубу, например, "Роснефть", "Новатэк" и другие компании, которые тоже добывают газ в России. То же самое касается "Турецкого потока". В него придется пустить азербайджанский или иранский газ", – подчеркнул Крутихин.

Специалист по нефтегазовому рынку отметил, что "Газпром" сможет продолжить пользоваться половиной мощности трубы, а вторую половину через аукционы отдавать другим поставщикам. Однако это также противоречит российскому закону.

"Газпрому" придется найти какую-то компанию, которая станет собственником трубы. Возможно, формально независимым. Кроме того, нужен будет независимый оператор трубы. Как из этого положения будет выкручиваться российская компания, я не знаю", – резюмировал Крутихин.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

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