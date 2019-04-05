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"Газпром" распадется": в России забили тревогу из-за газовой директивы Европы

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Одобрение Европарламентом поправок к газовой директиве, охватывающей морские газопроводы, в том числе российские "Северный поток-2" и "Турецкий поток", могут привести к разделению "Газпрома" на несколько компаний.

"Не исключаю, что решение приведет к тому, что "Газпром" распадется на несколько компаний, одна из которых будет заниматься транспортировкой, вторая – добычей, третья – реализацией", – сообщил российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в комментарии The Insider.

По его словам, "Газпром" потеряет право собственности на трубу, а оператором маршрута должна стать независимая фирма. Это приведет к обрушению монополии российской компании.

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"И, наконец, самое главное: в газопровод необходимо будет пустить газ других поставщиков. Это прямо противоречит российскому закону об экспорте газа, по которому работает "Газпром". Теперь же придется пустить в трубу, например, "Роснефть", "Новатэк" и другие компании, которые тоже добывают газ в России. То же самое касается "Турецкого потока". В него придется пустить азербайджанский или иранский газ", – подчеркнул Крутихин.

Специалист по нефтегазовому рынку отметил, что "Газпром" сможет продолжить пользоваться половиной мощности трубы, а вторую половину через аукционы отдавать другим поставщикам. Однако это также противоречит российскому закону.

"Газпрому" придется найти какую-то компанию, которая станет собственником трубы. Возможно, формально независимым. Кроме того, нужен будет независимый оператор трубы. Как из этого положения будет выкручиваться российская компания, я не знаю", – резюмировал Крутихин.

"Газпром" распадется": в России забили тревогу из-за газовой директивы Европы

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

"Газпром" распадется": в России забили тревогу из-за газовой директивы Европы

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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
"Как из этого положения будет выкручиваться российская компания, я не знаю", – резюмировал Крутихин. Ну, это Крутихин не знает. Судя по общему впечатлению от статьи, он вообще мало чего знает. Ну как, есть наивные, которые поверят, что эту проблему российская сторона не нашла как решить?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Моше Фрогъ, свын, ты гавна то жри поменьше, оно у тебя не только с дупы в шаровары, а с всех щелей прет.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Kirlackaj Viola, или на паРаше пастись, тупая оленуха. Спать нам на тебя и твою паРашу!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Дебилам нет покоя. Мост не упал, СП не остановили. Новая мрия кастрюлеголовых: Газпрому хана.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Xoзяин Xoxлов, ещё одно дерьмо. Ты нам все это зачем рассказываешь, скот одичалый? Ты это своему фюреру расскажи. Или скоро богу будешь рассказывать. Тебя зачистить обязательно придет Петров. Или Боширов.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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