"Газпром" признал срыв сроков постройки "Турецкого потока"

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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'Газпром' признал срыв сроков постройки 'Турецкого потока'

"Газпром" констатировал, что завершение строительства новых газотранспортных мощностей "Турецкого потока" сорваны.

Речь идет о трубопроводах, по которым газ из России через Турцию должен прийти в Сербию и далее. Об этом информирует российский газовый монополист со ссылкой на прогнозы болгарской стороны.

Еще в февральском меморандуме евробондов "Газпрома" завершение строительства ожидалось в первом полугодии 2020 года, а в октябрьском – его перенесли к концу 2020 года.

Таким образом, строительство перемычки для поставки газа в Сербию и далее затянулось более чем на полгода.

"Турецкий поток" соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Восточную Европу. Он может поставлять до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

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