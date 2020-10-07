"Газпром" признал срыв сроков постройки "Турецкого потока"
"Газпром" констатировал, что завершение строительства новых газотранспортных мощностей "Турецкого потока" сорваны.
Речь идет о трубопроводах, по которым газ из России через Турцию должен прийти в Сербию и далее. Об этом информирует российский газовый монополист со ссылкой на прогнозы болгарской стороны.
Еще в февральском меморандуме евробондов "Газпрома" завершение строительства ожидалось в первом полугодии 2020 года, а в октябрьском – его перенесли к концу 2020 года.
Таким образом, строительство перемычки для поставки газа в Сербию и далее затянулось более чем на полгода.
"Турецкий поток" соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Восточную Европу. Он может поставлять до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.
В ноябре 2018 года российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему.
8 января 2020 года президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток". Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в Стамбуле.