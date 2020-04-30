Российский монополист "Газпром" приготовился к резкому падению спроса на экспорт газа из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Такие цифры привел глава финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников, передает РБК. По оценкам компании, падение составит 16,4%.

Средняя стоимость газа при поставках зарубежным покупателям может упасть еще значительнее — с $210,6 за тысячу кубометров до $133, то есть на 37%.

Прогноза по падению годовой выручки топ-менеджер не дал. Однако старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко указывает, что если сценарий сбудется, то выручка упадет с $42 млрд долларов до $22 млрд, а рентабельность экспортных операций сократится в четыре-пять раз.

"Газпром" озвучил убытки

Как пояснил начальник департамента анализа "Газпром экспорта" Андрей Зотов, также участвовавший в общении, к лету цены на газ в Европе могут снизиться до $70 за тысячу кубометров, а зимой – достигнуть $120-130.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мировые цены на газ будут восстанавливаться еще несколько лет. "Газпром" ждут сложные времена, в то время как украинцы могут рассчитывать на дешевые энергоресурсы.

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