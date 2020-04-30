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30 апреля • обновлено в 13:45
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"Газпром" приготовился к обрушению спроса на газ

10.8т
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Российский монополист "Газпром" приготовился к резкому падению спроса на экспорт газа из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Такие цифры привел глава финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников, передает РБК. По оценкам компании, падение составит 16,4%.

Средняя стоимость газа при поставках зарубежным покупателям может упасть еще значительнее — с $210,6 за тысячу кубометров до $133, то есть на 37%.

Прогноза по падению годовой выручки топ-менеджер не дал. Однако старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко указывает, что если сценарий сбудется, то выручка упадет с $42 млрд долларов до $22 млрд, а рентабельность экспортных операций сократится в четыре-пять раз.

"Газпром" озвучил убытки

"Газпром" озвучил убытки

Как пояснил начальник департамента анализа "Газпром экспорта" Андрей Зотов, также участвовавший в общении, к лету цены на газ в Европе могут снизиться до $70 за тысячу кубометров, а зимой – достигнуть $120-130.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мировые цены на газ будут восстанавливаться еще несколько лет. "Газпром" ждут сложные времена, в то время как украинцы могут рассчитывать на дешевые энергоресурсы.

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Автор
Маргарита Лукьянец
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
Газпром газ Новости России
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, главный доход России от нефти, а не от газа... от нефти бюджет получал минимум в 3 раза больше, чем от газа...
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3
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Экономика она циклична - после каждого падения - наступает обильный рост. Ну это у того кому есть что продавать. У Украины на продажу есть только чужой газ, нерабы и земля, из чего высокого качества только газ и земля (не чернобыльская).
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4
5
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Витёк Шендурович, и мохнатки...
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3
1
Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Ребята поймите - сколько бы газ и нефть не стоила, ни один цент СКОТ СКАЛЕНВСТАВАТЕЛЬНЫЙ из этих денег НЕ ВИДЕЛ И НИКОГДА НЕ УВИДИТ!!!! Ихнее дело стоять в стойле, засунуть рыло в корыто и тихо и спокойно пускать бульки!!! ВСЕ!
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3
Южный Гарик
Южный Гарик
Pruglo Sergey, а почему это кастрюлеголовые скот, должен что то видеть от продажи российской нефти и газа? Все деньги только в бюджет России, с которых мост в Крым построен, дороги реконструируются, куча федеральных программ по улучшению жизни россиян финансируетсЯ.... Вам только хрюкать и пахать на пана остается....
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