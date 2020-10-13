'Газпром' придумал, как достроить 'Северный поток-2' своими силами

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия сможет своими силами достроить газопровод "Северный поток-2". Однако для завершения проекта Москве потребуется собственное международное страховое агентство.

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", – сказал Миллер. Об этом сообщает "Независимая газета".

В частности, страхование является главной причиной, препятствующей началу укладки труб. Западные компании отказываются страховать российские суда.

Страховщики боятся американских санкций. В результате Международная группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) уже официально заявила, что решила не предоставлять страховое покрытие судам для продолжения строительства трубопровода "Северный поток-2" и "Турецкого потока".

В связи с этим эксперты отмечают, что без создания в России собственной международной страховой компании, которая могла бы страховать подобные случаи, достроить газопровод вряд ли удастся.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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