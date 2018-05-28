"Газпром" предъявил новую претензию по спору с "Нафтогазом"

Российский газовый концерн "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом".

Представители концерна заявили, что решение было составлено при участии "посторонних людей", передает "РИА Новости".

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом", - считают в компании.

Какое именно "иное лицо" и с какой целью написано "значительную часть" решения, в "Газпроме" не уточнили.

Заключение эксперта, по словам представителей концерна, стало "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма", ведь подмена арбитров неприемлема, а вмешательство в судовой процесс грубо нарушает арбитражное соглашение.

Напомним, "Газпром" осуществляет поставки на неподконтрольные Украине территории Донбасса с февраля 2015 года и выставил НАК "Нафтогаз Украины" за это огромные счета.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в конце декабря 2017 года встал на сторону украинской компании. Однако в марте "Газпром" подал ходатайство о частичной отмене судового решения из-за "существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами".

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Газпром" обязан изменить тарифы на газ в Европе.