"Газпром" отреагировал на арест активов в Европе

Представители "Газпрома" заявили, что знают о действиях НАК "Нафтогаз Украины" на территории Нидерландов по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по спору в отношении транзитного контракта.

Российский газовый монополист также заявил о намерении защищать свои права в соответствии с применимым законодательством, передает ТАСС.

В то же время в "Газпроме" отметили, что смогут представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в их адрес.

"На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в "Газпром" ни от кого не поступали", – заявили представители российской компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.