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9 апреля • обновлено в 02:53
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"Газпром" не успеет завершить "Северный поток-2" вовремя: в Украине озвучили план

1.8т
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Российский "Газпром" не успеет завершить проект "Северный поток-2" раньше 2021 года, вместе с тем Украина уже приготовилась к худшему сценарию развития ситуации.

Об этом заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью LIGA.net.

"Уже сейчас очевидно, что "Газпром" не сможет закончить этот проект раньше 2021 года. К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию", - заявил Макогон.

Иллюстрация

Иллюстрация

gazprom.ru

Он рассказал, что Украина не прекращает бороться против "Северного потока-2" и рассчитывает на поддержку американских и европейских партнеров, так как проект несет риски не только для Украины, но и для всей Европы повышая ее зависимость от поставок газа из РФ.

"Параллельно мы работаем над развитием альтернативных способов использования нашей ГТС. Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG через Польшу и дальше в страны Восточной Европы. Также я вижу большой потенциал в развитии бизнеса по сезонному хранению газа в украинских ПХГ", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Польши Яцек Чапутович подтвердил, что газопровод "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, – угроза для Европы.

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Тема
Северный поток-2
Персона
Cергей Макогон
Место
Украина
Тег
газопровод
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
СП-2 - угроза для Украины, которая лишиться возможности шантажировать "Газпром" и европейские фирмы - получатели газа.
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