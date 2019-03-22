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"Газпром" готов продавать газ Украине на 25% дешевле: Кремль поставил условия

8.8тЧитать материал на украинском

Российский "Газпром" готов подписать с Украиной прямые контракты на поставку газа по цене примерно на 25% меньше действующей, при этом в Кремле выступают за консорциум (совместное управление) газотранспортной системы.

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и его политическим соратником Виктором Медведчуком. "Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту… по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", – предположил Миллер.

"Газпром" готов продавать газ Украине на 25% дешевле: Кремль поставил условия

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Вместе с тем на переговорах обсудили фактическую передачу украинской ГТС в совместное управление с Россией. На данный момент против этого выступает "Нафтогаз". Также на переговорах Медведчук и Бойко рассказали премьер-министру страны-агрессора о том, как сильно выросли тарифы в Украине.

Отметим, Украина уже более трех лет не покупает газ напрямую у России. Стоимость голубого топлива на данный момент составляет 8,55 грн/куб. При этом Кремль потерял рычаг давления и больше не может манипулировать возможным повышением тарифов для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2". Из-за указанного проекта Украина может потерять большую часть транзита.

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
коммунальные услугигаз
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
))) как КАЦАПЫ возбуждаются на три слова -газ, Крым, пукин))))) рефлексы как у собаки Павлова !)))
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1
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Помечтайте нацисты бандеры, сосать будеть у парешенки трубу)))
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ttt ta
ttt ta
Сделки с хохлами, как свадьба с проституткой. Не надо, хрен с ней с трубой - пусть гниет.
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