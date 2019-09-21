Решающие переговоры по газу: какой контракт подпишет Украина с Россией

Украина ведет сложные газовые консультации с Россией. Если до конца 2019 года найти компромисс не получится, то отечественной экономике будет нанесен настоящий “удар”. По разным оценкам, благодаря транзиту российского газа Украина получает около 3% доходов в бюджет.

Что важно знать о переговорах с Россией, как может пострадать бюджет и стоит ли ждать холодную зиму — разбирался OBOZREVATEL.

Этот текст о:

газовых контрактах Украины и России, их перспективах и проблемах;

том, сколько будет стоить газ зимой 2019-2020 года;

угрозе "Северного потока-2" для экономики.

В чем проблема

Действие газовых контрактов между Украиной и Россией завершится уже в конце 2019 года. Они были подписаны еще в 2009-м, правительством Юлии Тимошенко. Несмотря на огромное количество споров вокруг их прибыльности/целесообразности для Украины, эти соглашения регулировал процесс транзита и поставки топлива непосредственно Киеву.

После агрессии РФ в Крыму и на Донбассе отношения между Киевом и Москвой радикально ухудшились, но газовые соглашения по транзиму так или иначе выполнялись. По данным главы НАК “Нафтогаз” Украины Андрея Коболева, за транзит голубого топлива в страны ЕС Россия платит около 3 миллиардов долларов каждый год.

"Для Украины потеря транзитного потока означает потерю 3 млрд долларов годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года. Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический", — заявлял он еще в мае 2019 года.

Камней преткновения перед новым соглашением сразу несколько:

Агрессия России и фактическое состояние войны между странами. Это ухудшает позиции для переговоров;

Судебные тяжбы “Нафтогаза” и “Газпрома”;

Строительство “Северного потока-2” в обход Украине, напрямую из РФ в Германию. По предварительным оценкам, Москва завершит работы в первые месяцы 2020 года, то есть буквально в аккурат к окончанию договора;

Создание независимой газотранспортной системы (амбалдинг). Сейчас Кабинет министров Украины только определил модель независимой системы. Конкретики же пока нет, ГТС контролирует "Нафтогаз".

Задача Киева в этой ситуации — минимизировать потери от такого решения и заключить максимально выгодные контракты. Один из этапов переговоров прошел 19 сентября и позиции сторон такие:

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал консультации продуктивными и заявил, что Украина заинтересована в диалоге. Он добавил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и "бронировать мощности для транспорта газа" через Украину. РФ также предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае, если не будут внедрены новые требования ЕС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уточнил, что на переговорах также озвучили риски срыва поставок и запасной план.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что консультации по газовому вопросу прошли "очень конструктивно" и все стороны смогли услышать друг друга . Он подтвердил, что украинская сторона надеется на подписание нового контракта на транспортировку газа.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что страны хорошо подготовлены на случай перебоев в поставках газа через Украину, сообщает "Европейская правда". По его словам, "газовые хранилища в Европе заполнены на 98%, а Украина имеет в подземных хранилищах на 4 миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время".

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Сколько будет стоить газ и ждать ли кризиса зимой

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич поясняет: на каком этапе переговоры, сейчас сказать достаточно сложно. К чему стороны придут — тоже.

При этом для украинцев важно, чтобы зимой не произошло коллапса. Ведь если остановка транзита принесет экономические трудности, то неудачи с внутренними поставками приведут к существенному повышению цен.

“Если поставки газа зимой прервутся, есть риски обеспечения топливом внутренних потребителей. Поверьте, тут не так безоблачно, несмотря на заявления властей о том, что они закачают 20 млрд кубометров газа. Вот тут есть проблемы… Если кризис будет полномасштабным, то стоимость газа увеличится в разы”, — пояснил OBOZREVATEL Марунич.

Строительство "Северного потока-2"

При этом эксперт в сфере энергетики поясняет, что ситуация вокруг газовых поставок нагнетается и другими странами. В первую очередь Соединенными Штатами, которые ведут газовую войну с Россией и по линии “Северного потока-2”.

Глава Наблюдательного совета Института стратегических исследований Юрий Корольчук уверен: стоимость газа для украинцев может измениться только из-за того, что цена на него растет в Европе, где его и покупает "Нафтогаз".

"Российское предложение по газу касается уже следующего года и может быть на 25% ниже, чем цена, которую платит сейчас "Нафтогаз" за реверсное голубое топливо. Сейчас "Нафтогаз" с доставкой отдает за него 240 долларов. А согласно российской цене, газ стоил бы примерно 180 долларов. Так называемая средняя цена импортного газа не является релевантной, поскольку не учитывает всех показателей при его поставке", — пояснил OBOZREVATEL эксперт.

"Северный поток-2" будет построен?

Несмотря на нынешние санкции в отношении России, газовый проект, вероятно, будет завершен. Об этом говорит как объективная позиция Германии — одной из самых сильных стран Европейского Союза, так и позиции других стран. Отметим, что для финального запуска трубы нужно согласие ряда стран — Германии, Дании, Финляндии, Швеции и других. И оно уже получено.

К примеру, в начале июня 2019-го канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что до конца года планирует сформулировать новую энергетическую политику с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

По ее словам, постепенный отказ Германии от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений. Такая позиции страны во многом понятна, ведь экономически проект выгоден — Германия будет получать газ напрямую из России. Хотя с политической точки зрения — это и большой риск.

На данном этапе строительству "Северного потока-2" активно противодействуют Соединенные Штаты. Этому есть как экономическое объяснения — США хотят поставлять в ЕС свой сжиженный газ, так и политическое — Россия попросту увеличивает свое влияние на Европу. Поэтому в Штатах регулярно вводят санкции против "СП-2".

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