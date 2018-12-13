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МирСпорт

/Новости экономики

Газовый спор: Россия заявила, что готова пойти на уступки Украине

3.3тЧитать материал на украинском

Россия заявила, что готова на мировое урегулирование спора с Украиной по газу, если увидит встречное движение со стороны Киева.

Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Москва неоднократно заявляла о такой возможности, передает "РИА Новости".

"Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет... Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы", — сказал глава ведомства.

Он также сообщил, что встреча экспертов РФ, Еврокомиссии и Украины в рамках трехсторонних переговоров по газу пройдет до конца года или в начале января.

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"У нас был разговор с (вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем. – Ред.) Шефчовичем. Мы рассчитываем, что встреча будет во второй половине января, а до этого еще будет проведена встреча на уровне экспертов", - сказал российский министр.

Александр Новак

Александр Новак

oilcapital.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

НАК "Нафтогаз Украины" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

"Нафтогаз" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил Стокгольмский арбитраж. Отмечается, что Украина хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer&MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

В нем "Нафтогаз" попытается оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Россия
Теги
газРоссияНовости РоссииУкраина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватодолюоебы..Конкретнее, в каком суде и что идет? Есть решение судов и арбитражей, что должны бабло.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Томпон женский гигиенический, Татнефть судится с Украиной с 2007 года, в 2014 году выиграла международные арбитражи у УКРАИНЫ в Гааге, Париже, Лондоне а сейчас подала в суд в Америке. а денег все нет. Почему тогда не отдаете деньги по кредиту Януковичу, а тянете?
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минин евген
минин евген
если кацапы волают, что готовы договариваться, значит у них жопа, они всегда так. конченные, конченные мрази!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Договариваться можно с разумными людьми.В Украине у власти сейчас находятся сказочные персонажи,как в сказке о Золотой рыбке.Там тоже у старухи было много амбиций и она возжелала стать владычецой морскою.Но осталась у разбитого корыта.....
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Федоров Федор
Федоров Федор
минин евген, да ти шо)И шо нарушили "злые руське"?
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минин евген
минин евген
Федоров Федор, точно, только с разумными людьми, а кацапы - животные, с ними нельзя. нарушают суки всё, что можно нарушить.
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