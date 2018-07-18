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МирСпорт

Газовые переговоры Украина-Россия-ЕС: озвучены итоги

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Первый раунд переговоров между Украиной, ЕС и РФ был успешным, главным его результатом стало начало нового переговорного процесса по вопросам транспортировки российского газа.

"Мы согласились с необходимостью концентрировать усилия на новом контракте по транспортировке газа в период после 2019 года", – заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович, – передает "Укринформ".

По его словам, стороны также должны оценить потребности ЕС в российском газе на последующее десятилетие, и то, как европейское энергетическое законодательство повлияет на будущие договоренности, включая формирование тарифа на транзит газа из России через украинскую территорию в Европу.

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"Стороны продолжат консультации на высоком экспертном уровне в середине сентября, чтобы подготовить встречу на политическом уровне в октябре", – резюмировал Шефчович.

Как сообщал OBOZREVATEL, газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из РФ в Германию, полностью остановился до конца месяца. Остановка магистрали точно совпала с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Украиной, ЕС и Россией.

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на Обозревателе.

Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Ведущая пятый год кровопролитную войну с Россией Украина продолжает клянчить сохранения транзита газа проклятого агрессора и оккупанта через свою территорию
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