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19 декабря • обновлено в 11:43
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Газовые переговоры: названы условия России для сделки с Украиной

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Россия может предоставить Украине скидку на газ, если Киев согласится закупать голубое топливо напрямую и откажется от претензий к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже.

Чего ждать от нового раунда газовых переговоров Украины, России и Евросоюза, который пройдет 19 декабря в Берлине, рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук.

"Россияне готовы продавать газ дешевле на 25%, но они отталкиваются от цены газа, которая сегодня есть в Украине. А сегодня потребитель в Украине на границе получает газ по цене 240 долларов за 1 тыс. кубометров. Из 240 долларов 40 – это скрытая транспортная составляющая и 10 долларов – это маржа тех трейдеров, которые нам его поставляют. Где-то 50 долларов – это та часть, которую мы переплачиваем", – рассказал Корольчук.

"Россия предлагает, чтобы мы не оплачивали транспортировку из Европы и не платили эту маржу, а заплатили им эту цену 190-200 долларов. Это реальная цена. Если бы "Газпром" заключал договор, то на такую цену мы могли бы выйти", – отметил он.

Эксперт не исключил, что украинское руководство будет возвращаться к вопросу закупок газа у России напрямую, чтобы не переплачивать европейским трейдерам.

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Также Корольчук прокомментировал требование России к Украине отозвать иск в Стокгольмском арбитраже и отказаться от многомиллиардных исков к "Газпрому". По его словам, речь о "нулевом варианте".

"Они ориентируются на опыт с европейскими странами. В Европе тоже судились компании, практически все, но до суда никто не доходил. "Газпром" возвращал то, что переплатили компании – так называемые "ретроактивные платежи". Они за семь лет 10 млрд евро выплатили. Сейчас мы часто слышим – "Газпром" увеличивает поставки газа в Европу. Это потому, что взяли на себя компании обязательство купить больше газа, тем самым давая заработать "Газпрому". Грубо говоря, сложно сказать, кто больше проиграл или выиграл, но условный паритет был", – пояснил он.

"Такая же схема сегодня предлагается Украине. Если "Газпром" выплачивает 2,5 млрд долларов, соответственно, Украина должна купить у него больше газа", – добавил эксперт.

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При этом Корольчук ожидает, что Украине удастся заключить новый транзитный контракт максимум на 2-3 года, тогда как "наши соседи словаки на 25 лет подписали".

"Во временном договоре, насколько я знаю, фигурирует цифра 3 года. Нас ставят в ситуацию, что мы можем только такую цифру принять. Проблема в том, что у "Газпрома" за этот период появляется возможность подготовить юридическую базу для поставок газа через "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в страны Центральной и Восточной Европы. Румыния уже готова по Трансбалканскому газопроводу поставлять газ из "Турецкого потока" в Украину", – отметил он.

Газовые переговоры: названы условия России для сделки с Украиной

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

  • Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

  • В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

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Юрий Корольчук Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Газпром газ транзит газа
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Нравится 3 года- подписывайтесь, не нравится- не подписывайте. В чем проблема? Выставляйте транзитные мощности на аукцион согласно евро законам, Газпром и это устраивает.
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