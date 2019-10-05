Газовая война с Россией: в Украине объяснили хитрость Путина

Заявление президента России Владимира Путина о готовности подписать с Украиной новый контракт на транзит газа "по европейским правилам" является уловкой.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. По его словам, Кремль продолжает продавливать собственные условия газового контракта.

Как подчеркнул эксперт, Российская Федерация продолжает реализовывать собственные национальные интересы.

"Это заявление является свидетельством того, что ничто в подходах российской стороны не изменилось. Да, все говорят о появлении конструктива, желании подписать договор, в том числе по европейским правилам. Но ничего в этом нет удивительного, ведь краткосрочный договор как раз и есть тем условием, которое выдвигалось российской стороной. Речь шла о сроке, достаточном для того, чтобы российская сторона успела достроить обходные маршруты как на юге, так и на севере – "Северный поток-2" и вторая ветка "Турецкого потока", – пояснил он.

Рябцев также объяснил слова президента России о необходимости имплементации Украиной европейского энергетического законодательства до конца 2019 года. По его словам, Украина не успевает в отведенные сроки выполнить данное условие.

"Он дублирует высказывания европейских участников трехсторонних встреч, которые уже несколько раз происходили. Путин понимает, что до 1 января ни про какое создание независимого, квалифицированного, тем более сертифицированного по европейским правилам оператора газотранспортной системы Украины речь не идет. Мы уже не успеваем это сделать", – отметил он.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" пытается до последнего оттянуть завершение процедуры анбандлинга – создания независимого оператора ГТС.

"Это вполне понятно, поскольку "Нафтогаз" является субъектом хозяйствования, целью которого является получение прибыли. Любые разделения функций, отделение каких-то подразделений, передача активов обязательно приведет к уменьшению этой прибыли, а может и к появлению убыточности в компании. Логика рыночных отношений такая, что никто не ставит на первый план национальные интересы, гарантирование энергетической безопасности. Это дело государства, а государство у нас почему-то не хочет этим заниматься", – заявил эксперт.

"Нас вынуждают сейчас подписывать краткосрочный договор, который не очень нам нужен как государству. Мне кажется, что если украинская сторона будет отказываться от подписания договора на условиях Путина, то нас просто принудят к этому, как принудили в 2009 году", – добавил Рябцев.

runaruna.ru

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