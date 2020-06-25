Газовая формула "Амстердам +" тождественна "Роттердам +" в угле, – экономист

Подписанный Украиной Меморандум с МВФ обязывает формировать цены на газ по формуле, тождественной формуле "Роттердам+" для угля.

Подписанный Украиной Меморандум с МВФ обязывает формировать цены на газ по формуле, тождественной формуле "Роттердам+" для угля. Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

"Меморандум с МВФ, который зобов’связывает Украину формировать цены на газ по формуле "Амстердам+". То есть потребители должны платить за газ (в том числе украинской добычи) по цене голландского хаба TTF + расходы на доставку в Украину. МВФ требует от Украины формировать цену газа по принципу импортного паритета, а НАБУ (создание которого происходило при содействии МВФ) расследует коррупционность такого подхода", - написал Кушнирук.

Он напомнил, что НАБУ уже четвертый год расследует уголовное дело в отношении формулы "Роттердам+", в основу которой положен принцип импортного паритета, и продолжает искать якобы нанесенный государству этой формуле убытки. В то же время, за год, когда формула перестала действовать, энергетическая отрасль оказалась в глубоком кризисе.

"За неделю – 1 июля будет ровно год, как Украина живет без формулы "Роттердам+". До этой даты электроэнергетика и углепром подходят в не самом лучшем состоянии. Более того – энергетическую отрасль охватил кризис, глубина которого поражает даже в сравнении с непростым периодом 2014-2015 годов", - написал Кушнирук.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввел, а правительство Дениса Шмыгаля утвердил в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.из. Амстердам+. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.