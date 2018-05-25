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Валерий Боровик
Валерий Боровик
Председатель правления альянса "Новая энергия Украины"Все статьи автора

Газова дубина США має спрацювати

5.4тЧитать новость на украинском

Держсекретар США Майк Помпео заявив про завдання не допустити поставок газу в Європу через "Північний потік-2". - Ред.

Однозначно Сполучені Штати можуть зупинити цей проект, ввівши персональні санкції, а також санкції проти компаній, які задіяні у побудові "Північного потоку-2". Це може боляче вдарити по компаніях з Німеччини, Нідерландів, а також по інших компаніях, які будуть брати участь в цьому проекті.

Що стосується самої Росії, то в неї немає достатньо таких технологій, щоб прокладати на такій глибині труби. Це по-перше.

По-друге, вони мають залучати додаткові фінансові ресурси на побудову цього газогона. Тому однозначно це як мінімум надовго призупинить цей проект, якщо не прикріпить його.

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Це в інтересах Сполучених Штатів, тому що вони тоді зайдуть на ринок скрапленого газу в Європі, і вони вже заходять, а так вони позбудуться конкурента у вигляді Росії, яка підкріплює свої поставки спеціальними домовленостями з європейськими політиками. І тому це досить вигідно для Сполучених Штатів. Я думаю, що в кінці кінців ця дубина має спрацювати.

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Автор
Валерий БоровикВалерий Боровик
Место
Россия
Объекты
СШАРоссиягазСеверный поток - 2
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