Держсекретар США Майк Помпео заявив про завдання не допустити поставок газу в Європу через "Північний потік-2". - Ред.

Однозначно Сполучені Штати можуть зупинити цей проект, ввівши персональні санкції, а також санкції проти компаній, які задіяні у побудові "Північного потоку-2". Це може боляче вдарити по компаніях з Німеччини, Нідерландів, а також по інших компаніях, які будуть брати участь в цьому проекті.

Що стосується самої Росії, то в неї немає достатньо таких технологій, щоб прокладати на такій глибині труби. Це по-перше.

По-друге, вони мають залучати додаткові фінансові ресурси на побудову цього газогона. Тому однозначно це як мінімум надовго призупинить цей проект, якщо не прикріпить його.

Новости Газові технології Кремля

Це в інтересах Сполучених Штатів, тому що вони тоді зайдуть на ринок скрапленого газу в Європі, і вони вже заходять, а так вони позбудуться конкурента у вигляді Росії, яка підкріплює свої поставки спеціальними домовленостями з європейськими політиками. І тому це досить вигідно для Сполучених Штатів. Я думаю, що в кінці кінців ця дубина має спрацювати.