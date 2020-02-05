Газотранспортная система под угрозой: "Укртрансгаз" срочно обратился к СНБО

"Укртрансгаз" обратился к Совету национальной безопасности и обороны по поводу арестов всех счетов и активов предприятия.

Арест делает невозможным работу компании и вызывает риски безопасному функционированию газотранспортной системы государства. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Также это ставит под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона.

"После выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации неправомерных действий третьих лиц в отношении противоправного завладения имуществом "Укртрансгаза", – говорится в сообщении.

Наиболее масштабным является требование 2,3 млрд грн в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". "Укртрансгаз" расценивает судебное решение как неправомерное, а действия истца – такими, которые могут иметь признаки мошенничества.

В связи с этим "Укртрансгаз" обращается к СНБО с просьбой защитить права предприятия и не допустить незаконный вывод денежных средств и отчуждение имущества.

"Укртрансгаз" обратился к Совету национальной безопасности и обороны по поводу арестов всех счетов и активов предприятия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний "Нафтогаза") за "Укрнафтой" газа в подземных хранилищах почти на 15 млрд гривен.

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