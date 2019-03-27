Газопроводы России не помогут: друг Путина признал зависимость от Украины

Молдова не готова к возможному прекращению транспортировки российского газа через территорию Украины, поскольку на завершение строительства и запуск альтернативного газопровода еще не найдены деньги.

"По проектной документации нужно 28 месяцев, чтобы построить этот газопровод. Это без станции, чтобы дать нормальное давление рядом с Яссами (Румыния. – Ред.), которая стоит 150-200 млн долларов", – сообщил президент Молдовы Игорь Додон, передает ТАСС.

По его словам, это серьезная проблема, которую надо решать уже сегодня.

В связи с этим Додон призвал победившие на выборах партии, которые пока не смогли договориться о формировании правительства, активизировать переговоры.

Ветка Кишинев – Унгены должна подключить молдавскую столицу к построенному при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Унгены – Яссы. Ее протяженность составляет около 120 км, а проектируемая пропускная способность будет на уровне 1,5 млрд куб. м в год.

Ежегодные потребности Молдовы в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м, которые страна импортирует из России через территорию Украины.

Игорь Додон и Владимир Путин

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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