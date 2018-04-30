Газопровод в обход Украины: в России похвастались успехом

Российский газовый монополист "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока".

"У черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток". В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала", – передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Газпрома".

Глава газового монополиста Алексей Миллер заявил, что было построено 62% от общей протяженности "Турецкого потока", суммарно со второй ниткой – 1161 километр.

"С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", — уточнили в "Газпроме".

Стоит отметить, что "Турецкий поток" состоит всего из двух ниток.

Как сообщал "Обозреватель", 6 декабря 2016 года Турция ратифицировала соглашение с Россией о строительстве газопровода. В Украине заявляли, что у этого проекта практически нет шансов. Кроме того, глава МИД Павел Климкин заявлял, что проект противоречит интересам Украины.

"Газпром" завершил строительство морских участков газопровода "Турецкий поток" на территории РФ в ноябре 2017 года.