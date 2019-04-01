Газопровод в обход Украины: названо главное препятствие для России

Требования Дании провести дополнительную экологическую экспертизу по участку российского газопровода в обход Украины "Северный поток - 2" могут привести к задержке реализации проекта.

Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, передает ТАСС. "Запрос Датского энергетического агентства, обоснованный стремлением найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство, является негативным фактором для "Газпрома", поскольку несет риск задержки реализации газопровода "Северный поток - 2", - отмечается в сообщении.

Препятствия в сооружении газопровода могут ослабить позицию "Газпрома" в переговорах с Украиной по транзиту газа после декабря 2019 года, отметили в Moody's.

По оценкам агентства, вследствие задержки транзит газа через Украину может составить 40-50 млрд кубометров против планируемых 10-15 млрд кубометров. Это приведет к более высокой стоимости прокачки, чем через "Северный поток - 2", заключили в Moody's.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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