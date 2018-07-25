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МирСпорт

Газопровод в обход Украины: Германия пошла на подлость

2.1тЧитать новость на украинском

Российская компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию.

Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе, передает DW.

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции. Компания Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

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Стало известно, как остановка "Северного потока" помогла Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, сооружение спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко возражают Украина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.

В мае стало известно, что США предупредили Германию о возможных санкциях из-за строительства "Северного потока-2".

Место
Германия
Объекты
Северный поток - 2газопроводУкраинаРоссия
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Подлость? А вас, уродцы, кормить никто и не обещал. Кормитесь европейскими ценностями.
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Олег
Олег
Крым Андрей, успокойся, попей "водички"!
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Васильев Миша
Васильев Миша
Правильно сделала она беспокоится о своем государстве
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Олег
Олег
Васильев Миша, кто правильно сделала?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну просто очень интересно, какое отношение имеет Польша и Украина с проебалтами к трубопроводу, КОТОРЫЙ НЕ ПРОХОДИТ ПО ИХ ТЕРРИТОРИИ?
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Олег
Олег
Исаев Максим, узнаешь любознательный ты наш, всему своё время!
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Igraev Alex
Igraev Alex
Исаев Максим, Вы наверное ватник и не понимаете, что маленькие украинци должны панувать за счет агрессора, а все остальное - подлость
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