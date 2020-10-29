"Северный поток-2" вышел на финишную прямую

Россия перешла к завершению газопровода в обход Украины "Северный поток-2" – судна взялись за последние 100 километров строительства.

Как пишет Telegram-канал "Пул N3", в последние дни возле порта "Мукран" зафиксирована повышенная концентрация российского инженерного флота. Именно там хранятся трубы для веток газопровода. Его используют занятые в строительстве суда.

В порт ожидается прибытие трубоукладчика "Академик Черский", который планируют использовать для завершения строительства газопровода. При этом готовность "Северного потока-2" оценивается в 93%, отмечает канал.

Судно снабжения "Умка", доставляющее трубы с берега, уже встало на якорь на траверсе порта. Также ожидается, что в Мукране бросит якорь судно обеспечения "Финвал", подчеркивается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Академик Черский" покинул порт Калининграда 26 октября.

27 октября трубоукладчик направился в "Мукран".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" были приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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