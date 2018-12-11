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Газопровод Путина: в США пригрозили сокрушительным ударом по России

4.9тЧитать материал на украинском

США рассматривают варианты введения санкций в отношений проекта "Северный поток-2", который активно лоббирует Россия.

Об этом 11 декабря журналистам заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон, передают "РИА-Новости". "Власти США располагают возможностью ввести санкции против российских экспортных трубопроводов в соответствии со статьей 232 закона "О противодействии противникам Америки через санкции"… Компании, работающие в секторе российских поставок энергоносителей по трубопроводам, вовлечены в большое количество дел, которые содержат санкционные риски. Мы продолжаем изучать возможные действия по введению санкций", – сказал он в ходе телефонного брифинга.

Ранее в Государственном департаменте США назвали "Северный поток – 2" российским инструментом воздействия на Европу. Конгресс США рассматривает около десяти законодательных инициатив, направленных против энергетического сектора России.

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Газопровод Путина: в США пригрозили сокрушительным ударом по России

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Ранее Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северного потока-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Газпром" заявил, что проект "Северный поток-2" профинансировали уже на 6 млрд евро.

3 декабря министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если его страна выйдет из строительства "Северного потока-2", это уменьшит ее возможности в оказании помощи Киеву.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
газопроводгазсанкции
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Комментарии
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
"О противодействии противникам Америки через санкции"…? Так это не ради своих верных укрошавок? Тьфу ты, твари неблагодарные...
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2
1
минин евген
минин евген
не сцыте кацапы, будет весело и страшно, будет больно и смешно. кому смешно, а кому больно - увидите. не сцыте кацапы, срите!
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1
2
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
минин евген, тупое русскоговорящее дупло, брысь на фронт, тебя ждет сырая земля Донбасса.
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CARGO 100
CARGO 100
минин евген, да у нас всё нормально. Спасибо за беспокойство.
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Питон Каа
Питон Каа
А еще сегодня вышел на полную мощность завод "Ямал-СПГ". Привет американскому сланцу.
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3
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2 из 3 ответов | показать все
Питон Каа
Питон Каа
Иванова Елена, чтобы построить завод, любой, нужны технологии. Так вот они у нас есть, и будут. А у вас сколько заводов за этот год стало?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Иванова Елена, Ты за нас не переживай. В прошлом году мы заняли второе место по продаже оружия. И первое место в Мире по продаже зерновых. А чем ты можешь похвастаться?
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