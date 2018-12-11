Газопровод Путина: в США пригрозили сокрушительным ударом по России

США рассматривают варианты введения санкций в отношений проекта "Северный поток-2", который активно лоббирует Россия.

Об этом 11 декабря журналистам заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон, передают "РИА-Новости". "Власти США располагают возможностью ввести санкции против российских экспортных трубопроводов в соответствии со статьей 232 закона "О противодействии противникам Америки через санкции"… Компании, работающие в секторе российских поставок энергоносителей по трубопроводам, вовлечены в большое количество дел, которые содержат санкционные риски. Мы продолжаем изучать возможные действия по введению санкций", – сказал он в ходе телефонного брифинга.

Ранее в Государственном департаменте США назвали "Северный поток – 2" российским инструментом воздействия на Европу. Конгресс США рассматривает около десяти законодательных инициатив, направленных против энергетического сектора России.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Ранее Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северного потока-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Газпром" заявил, что проект "Северный поток-2" профинансировали уже на 6 млрд евро.

3 декабря министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если его страна выйдет из строительства "Северного потока-2", это уменьшит ее возможности в оказании помощи Киеву.