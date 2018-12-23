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/Новости экономики

Газопровод Путина в обход Украины: стало известно о новом предательстве Финляндии

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Судно Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в Финском заливе.

Как говорится на сайте Nord Stream-2, оно продолжит работу после судна Solitaire, которое направилось в южную часть Швеции для укладки 510-километрового участка трубы в ближайшие месяцы.

"Судно Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и с многонациональным экипажем численностью 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и с экипажем численностью 420 человек, принадлежат компании Allseas. Во время трубоукладки вспомогательное исследовательское судно контролирует правильность положения газопровода на морском дне", – сказано в сообщении.

Pioneering Spirit

Pioneering Spirit

Nord Stream-2

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Уточняется, что трубы доставляются на трубоукладочные суда из ближайших логистических центров – финского порта Ханко и шведского порта Карлсхамн. Работы по укладке "Северного потока-2", судя по данным официального сайта, ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России.

Pioneering Spirit

Pioneering Spirit

Nord Stream-2

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства. А судно Solitaire приступило к работам по укладке газопровода в начале сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

Газопровод Путина в обход Украины: стало известно о новом предательстве Финляндии

В ответ на это в Госдуме РФ заявили, что резолюция Европейского парламента по газопроводу связана с продвижением интересов США.

12 декабря нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство российского "Северного потока-2".

Позже в Финляндии заявили, что не изменили свою позицию после принятия европейской резолюции по скандальному газопроводу.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Финляндия
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Фінів ще жде розплата за такі дії ! Пустили Руссіш Швайне до свого корита і тепер руські свині підуть далі і залізуть ногами в фінське корито!!!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ягодный и грибной бизнес в Финляндии по угрозой. Высококвалифицированные рагули больше не поедут их собирать из чувства патриотизма.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Все ипут хохлив.
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