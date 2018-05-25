Газопровод Путина в обход Украины: ЕС предупредили об опасности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" – это использование Россией гибридного оружия против Европы и формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз.

Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Киева, и Брюсселя, отметил Гройсман во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает "Урядовий портал".

"Мы призываем Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС", – подчеркнул глава правительства.

В свою очередь Киев гарантирует надежность украинской ГТС и готовность привлечь иностранного партнера к ее использованию.

"Это будет надежно – и для Украины, и для Европы. Вместе с тем с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.