Газопровод Путина: США обрушились с новыми угрозами на Евросоюз

США пригрозила санкциями европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ из России в Германию в обход Украины.

Как сообщает "Голос Америки", с таким заявлением выступили представители США на энергетической конференции в Брюсселе.

Новый трубопровод в значительной степени заменит старый, пролегающий по территории Украины и Польши. Проект пользуется поддержкой германского правительства, но вызывает беспокойство у стран Центральной Европы, возмущенных тем, что Берлин игнорирует их опасения.

Они возражают против строительства "Северного потока-2", который протянется под Балтийским морем на 1 200 км из Выборга в Лубмин не только потому, что потеряют прибыльные транзитные сборы от старого трубопровода, но и из опасений, что Кремль хочет использовать проект скорее в политических, нежели в коммерческих целях.

Выступая на энергетической конференции в бельгийской столице, заместитель директора отдела по делам Европы Госдепартамента Николь Гибсон предупредила, что, если европейские компании в этом году возобновят работы по прокладке трубопровода, они рискуют столкнуться с "существенными санкциями".

Отказавшись уточнить какие-либо подробности об этих санкциях, Гибсон подчеркнула, что Вашингтон не считает вопрос о строительстве трубопровода решенным.

"Некоторые говорят, что строительство "Северного потока-2" — свершившийся факт. Мы на это смотрим не так… Призываем европейских лидеров сделать так, чтобы проект не был реализован", — заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!