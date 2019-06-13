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Газопровод Путина могут не достроить: стало известно о новых проблемах "Северного потока-2"

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Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

Такое мнение выразил в рамках "Украинских дней" в Конгрессе США посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, передает "Укринформ".

"О Nord Stream-2 мы говорили буквально на днях на форуме, где я представлял Украину. Позиция Украины – как парламента, так и правительства – в этом вопросе четкая: мы против этого проекта, потому что считаем, что он не экономический, не энергетический, а чисто геополитический. Для Украины он является прямой угрозой именно в сфере безопасности", – поделился он.

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Северный поток-2

Северный поток-2

Delo.ua

По словам Чалого, руководство проекта признало, что есть вопрос, который ставит под сомнение его реализацию до конца года.

Дипломат также отметил, что "Соединенные Штаты выступают достаточно мощно, и президент США недвусмысленно дал понять, что в Конгрессе будут рассмотрены санкции, и если будут решения по санкциям, он готов это решение подписать". А в Конгрессе, по словам Чалого, "настроены очень серьезно".

Конгресс США

Конгресс США

Зеркало недели

Он отметил, что позиции США и Украины касательно "Северного потока-2" совпадают.

"Мы надеемся, что то же самое понимание будет и среди европейских стран, и они не поставят себя в зависимость от одного энергетического поставщика России", – добавил Чалый.

Валерий Чалый

Валерий Чалый

Газета "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Палате представителей Конгресса США зарегистрировали законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством "Северного потока-2".

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Тема
газопровод
Персона
Валерий Чалый
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2газ
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