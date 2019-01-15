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Газ в Украине может подешеветь: озвучено условие

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Отсутствие суточной балансировки цены газа является одной из главных причин его высокой стоимости. Сейчас Украина работает в режиме месячной балансировки.

Об этом в эфире ObozTV рассказал энергетический эксперт Алексей Дубовский. Он пояснил, что сегодня номинацию в "Укртрансгаз" трейдер может подавать только раз в месяц.

"Соответственно, это не дает возможности и времени для изменения цены. А все эти риски трейдеры закладывают в стоимость", – подчеркнул Дубовский.

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Он напомнил, что все европейские страны работают в режиме суточной балансировки. Соответственно, там цены меняются в ежедневном режиме.

Газ в Украине может подешеветь: озвучено условие

"В первую очередь, это дает рыночные условия для всех участников. Соответственно, выше конкуренция, заходит много других поставщиков и т.д.", – подвел итог эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с ноября выросли тарифы на газ, а с декабря — на отопление и горячую воду. В среднем подорожание может достигнуть 600 гривен в месяц.

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Темы
Цена на газПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Алексей Дубовский
Место
Украина
Теги
Украинагаз
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