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18 декабря • обновлено в 15:46
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Газ резко подорожает: назван тариф для украинцев при отсутствии транзита

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Цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров при отсутствии транзита с 1 января 2020 года.

Соответствующая сумма указывается без НДС, тарифов на транспортировку и распределение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке", – заявил глава ведомства Алексей Оржель.

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Цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров

Цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров

Пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Виктор Калиненко
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 2020 года. Это создает новый маршрут импорта и увеличивает независимость Украины от поставок из РФ. Пэрэмога!!!!!!!!!!!!! Газ ещё подорожает!!!!! За транзит надо будет туркам, болгарам и румынам отслюнявить!!!!! Зато не из России!!! Но российский!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну вот и зима...пора скакать и жечь автошины на MAHДАйне...может до скачатся до 20000 за тысячу кубов!!!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Иваненко Виталий, ты берлогу рой и готовься сосать))))
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Всего то 457,48 $ за 1000 кубов ))))))
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