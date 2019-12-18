Газ резко подорожает: назван тариф для украинцев при отсутствии транзита

Цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров при отсутствии транзита с 1 января 2020 года.

Соответствующая сумма указывается без НДС, тарифов на транспортировку и распределение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке", – заявил глава ведомства Алексей Оржель.

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Цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров Пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды

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