В Украине резко вырастет абонплата на газ: сколько теперь будем платить и как изменятся цены

В Украине в июле резко вырастет абонплата на газ. Суммы во второй платежке увеличатся примерно на 24%. Вместе с этим Кабмин по требованию МВФ перестанет регулировать тариф на голубое топливо.

О том, к чему приведут новые решение и сколько будем платить за газ – читайте в материале OBOZREVATEL.

Газ может подешеветь, а вот суммы в платежках вырастут

Все украинцы обязаны ежемесячно вносить абонплату на газ, размер которой не зависит ни от цены на само голубое топливо, ни от объемов потребления. Даже если "Нафтогаз" устроит акцию и будет бесплатно отдавать свой товар, а вы решите отказаться от использования голубого топлива, внести абонплату все равно придется.

В июле абонентскую плату увеличат почти на 24%. Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, ее размер у всех разный. С одной стороны, он зависит от поставщика, а с другой – от того, сколько за "газовый год" (с октября по октябрь) голубого топлива вы потратили.

К примеру, если в среднем вы расходовали 90 кубометров газа (отапливали дом) и живете в Николаеве, то до июля абонплата составит 98,1 грн, а после – 121,5 грн. То есть платежка увеличится на 23,4 грн.

Что будет с самим тарифом на газ?

В "Нафтогазе" заявили, что сейчас в Европе самые низкие цены на голубое топливо. "Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает пресс-служба НАКа.

"Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Голубое топливо действительно дешевеет. В мае, например, оптовая цена на него снизилась до 2,3 грн за кубометр (на 21% по сравнению с апрелем).

Конечная же стоимость для потребителей (с учетом НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным трубопроводам) составляет 2,9 грн за кубометр. Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко говорит OBOZREVATEL: рассчитывать, что газ будет дешеветь такими темпами и дальше, не стоит. По ее оценкам, к сентябрю цена может прибавить около 20%.

"Летом мы наблюдали традиционное подешевление в связи с межсезоньем. В этом году постепенно будем видеть вместе с выходом из карантина поэтапное подорожание. Но глобальные факторы остаются на стороне низкого рынка. Думаю, что с началом отопительного сезона или даже к сентябрю возможен рост цен на газ до 20%, что все равно будет значительно меньше, чем даже в апреле этого года. Причин для скачка нет, а с учетом заполненных хранилищ и не будет. Еще один вопрос – будет ли Катар поставлять сжиженный газ в Европу. Если поставки будут расти, то цена может повыситься осенью незначительно", – говорит Качко.

Аналитик Егор Комов в комментарии OBOZREVATEL добавляет: цена на открытом рынке как растет, так и снижается. К примеру, в конце мая стоимость на нидерландском газовом хабе TTF увеличилась на 38,2%

"Я бы не спешил утверждать, что мы все лето будем видеть стабильное снижение цены. Есть много переменных факторов. Сейчас можно утверждать, что в какой-то момент мы практически дошли до исторического минимума. До уровня, который был в прошлом году, мы точно не откатимся в этом году, и это, конечно, лучшее время для либерализации цены", – говорит Комов.

Украинцы будут платить по рыночным ценам: так хочет МВФ

Одно из условий меморандума с МВФ – Кабмин не должен регулировать стоимость газа. Это приведет к тому, что украинцы будут платить больше, когда газ в мире дорожает, и платить меньше, когда он дешевеет.

Положительный момент: не будет привязки к импортному паритету, который в отдельные месяцы был даже выше, чем цена на газ в Украине. С другой же стороны, когда газ начнет дорожать, никто не сможет ограничить его максимальную цену для домохозяйств.

В министерстве финансов уже успели заявить, что газ точно будет дешеветь, даже в отопительный сезон. "Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас стоимость – более 4 тысяч грн, тогда как на рынке – 2275 грн. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", – подытожил Сергей Марченко.

В любом случае добиться конкуренции на рынке и конца монополии "Нафтогаза" можно только создав рыночные механизмы. И для этого украинцы должны платить за голубое топливо не по регулируемому, а по свободному тарифу.

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