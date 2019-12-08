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8 декабря • обновлено в 23:34
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"Ничего не угрожает!" Гончарук прояснил ситуацию с газом из России

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

Подробностями глава правительства поделился в эфире канала "1+1" в воскресенье, 8 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно перенести зиму. Вообще, об этой зиме не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало в ближайшее время", – заверил он.

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Гончарук прояснил ситуацию с газом из России

Гончарук прояснил ситуацию с газом из России

Цензор.НЕТ

Премьер напомнил, что контракт о транзите газа между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года, однако обратил внимание на то, что переговоры о заключении нового контракта продолжаются.

"У нас идут трехсторонние переговоры. Это абсолютно отдельный процесс с европейской, российской стороной и Украиной, как с транзитным государством. В рамках этих переговоров Украина занимает очень четкую позицию нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе", – добавил Гончарук.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть не ниже 18°С. Если эта норма не соблюдается, то потребители коммунальной услуги имеют право платить за нее не полностью.

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Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Отопительный сезон в Украине Рынок газа
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины транзит газа
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Mega Death
Mega Death
Зима не последняя)))
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