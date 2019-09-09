У Зеленского пообещали дешевый газ для украинцев: что известно

В Украине газ для населения может подешеветь на 115 гривен за тысячу кубометров.

"В сентябре газ для населения будет дешевле, чем в этот же период год назад", – сообщил представитель президента в правительстве, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает liga.net.

"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена приблизительно на 115 гривен за тысячу кубометров", – добавил он.

Таким образом, по словам Геруса, за последние пять месяцев снижение цены голубого топлива для населения составляет уже около 30%.

За последние пять месяцев снижение цены голубого топлива для населения составляет уже около 30%

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение стоимости голубого топлива в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

Соответствующий тариф указывался без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшилась на 7,3%.

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