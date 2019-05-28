Газ для украинцев подешевеет: озвучены сроки

В Украине цена на газ для населения в летний сезон снизится, украинцы почувствуют это в платежках за июль.

Такой прогноз озвучила в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Татьяна Бойко.

Эксперт напомнила, что Кабмин своим постановлением №293 определил порядок формирования цены для населения. Согласно документу, стоимость газа для населения зависит от цен для промышленности.

"На основании этого постановления "Нафтогаз" и рассчитал цену. Как мы видим на мировых рынках, пока что цена показывает тенденцию к снижению. Есть хорошие новости для потребителей, что в летний сезон цена будет падать. Это будет отображено в платежках", – сообщила она.

"Раньше у нас была другая формула – правительство держало некую среднюю цену… Сейчас цена для населения на месяц отстает от цены для промышленности", – объяснила Бойко.

По словам эксперта, в платежке в стоимость газа входят, в частности, затраты на транспортировку и распределение газа. Однако сейчас нет предпосылок для увеличения этих составляющих, а потому "с вероятностью в 99% потребители увидят снижение".

Также Бойко предположила, что газ может вновь подорожать в осенне-зимний период в связи с увеличением спроса на него.

golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

24 мая "Нафтогаз Украины" объявил о снижении цен на газ для промышленности в июне почти на 8%. Цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. По данным НАК, в июле газ для нужд населения станет почти на 8% дешевле – 5,8 грн за кубометр (без НДС, транспортировки и распределения).

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!