Газ для украинцев может стать дешевле: озвучено важное условие

В Украине тарифы на газ для населения могут существенно снизиться, если НАК "Нафтогаз Украины" получит право продавать голубое топливо без посредников — непосредственно потребителю.

Такое заявление сделал руководитель НАК Андрей Коболев в интервью ТСН. Он уточнил, что "Нафтогаз" предложил Кабинету Министров отменить обязательства компании продавать газ посредникам — облгазам и газcбытам.

"Если какой-то облгаз или газсбыт, а это по сути одно и то же, смогут убедить частного потребителя покупать газ у них, и они этот газ где-то возьмут и будут поставлять потребителю — пожалуйста, это конкуренция. Сейчас есть монопольное право газсбытов брать газ у "Нафтогаза" на льготных условиях. Они обязаны продавать весь газ населению, но действительно ли весь льготный газ попадает к этой категории, проверить невозможно. За большую часть этого газа с нами не рассчитываются", — рассказал он.

Коболев добавил, что именно этим компаниям-посредникам "Нафтогаз" не может продавать газ дешевле, потому что так они нанесут безумных убытков государственной компании.

"Сейчас проблема уменьшения цены газа для населения Украины кроется в очень простом действии — убрать частных посредников между "Нафтогазом" и населением. И это только одно решение правительства", — добавил он.

Коболев также пояснил: несмотря на то, что с 1 мая будет очередное повышение цен на газ, что является обязательством перед Международным валютным фондом, в МВФ готовы к отмене повышения, если будет отказ от регулирования.

"Насколько нам известно, позиция МВФ такова: или вы идете по графику и повышаете цены, или вы вообще цены на газ не регулируете. Выбирайте... Устранение ненужных посредников в данный момент времени принесет пользу всем. Рыночная ситуация позволяет при этом даже снизить цену для конечного потребителя. Но это нужно делать максимально быстро", —резюмировал руководитель НАК.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 3 апреля принял решение разрешить НАК "Нафтогазу" корректировать тариф на газ, зависимо от тех цен, по которым они продают голубое топливо промышленным потребителям. То есть, если на украинском рынке снижается стоимость энергоресурсов, тогда и население будет платить меньше.

Уже сейчас простые украинцы за каждый куб платят примерно на 1 грн больше, чем украинский бизнес. Кабмин постепенно повышал тарифы до уровня "рыночных", но тенденция на рынке изменилась и теперь установленная чиновниками цена выше рыночной.

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