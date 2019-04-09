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Гарантия — 28 лет: в Украине открыли первую бетонную дорогу

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В Полтавской области открыли первый в Украине участок цементно-бетонной дороги.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян. Отмечается, что речь идет об участке в Кобеляцком районе.

"Первый участок бетонной дороги в Украине открыта для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия — 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто", — сказано в сообщении.

Гарантия — 28 лет: в Украине открыли первую бетонную дорогу

Скриншот

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Отмечается, что пока разрешено движение по 1,7 км правого проезда автодороги Н-31 Днепр — Решетиловка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Персона
Владимир Омелян
Место
УкраинаПолтава
Теги
ремонт и строительство дорогдорогивидео
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
1.7км!!! ржу, не могу!!!)))
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andrei andrei
andrei andrei
Вот це перемога, я понимаю! Целых полтора км бетонки. СУГС!😁
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
andrei andrei, поц.
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