Гарантия — 28 лет: в Украине открыли первую бетонную дорогу

В Полтавской области открыли первый в Украине участок цементно-бетонной дороги.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян. Отмечается, что речь идет об участке в Кобеляцком районе.

"Первый участок бетонной дороги в Украине открыта для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия — 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто", — сказано в сообщении.

Скриншот

Новости Борисполь получит объездную дорогу с четырьмя полосами

Отмечается, что пока разрешено движение по 1,7 км правого проезда автодороги Н-31 Днепр — Решетиловка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!