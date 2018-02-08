Налог на выведенный капитал – огромная ошибка. Украина потеряет миллиарды – Галасюк

Отмена налога на прибыль и переход на налог на выведенный капитал приведет к "дырке" в Госбюджете Украины минимум в 55 млрд грн ежегодно. Эта налоговая поблажка для 1,2 тысяч сырьевых предприятий не обеспечит экономический и промышленный рост. Поэтому парламент вряд ли поддержит эту налоговую новацию– об этом в интервью "Обозревателю" рассказал глава комитета по вопросам промышленной политики, народный депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк.

- Кабинет министров Украины еще в прошлом году анонсировал отмену налога на прибыль и переход на налог на выведенный капитал. Но эти налоговые изменения активно критикуют как в парламенте, так и в экспертной среде. Почему? Какие минусы этой новации?

- Что такое налог на выведенный капитал? Это означает де-факто отмену налога на прибыль, который сегодня приносит более 55 млрд грн ежегодно в бюджет. По расчетам экспертов, переход от налога на прибыль на налог на выведенный капитал будет на практике означать недополучение в Государственный бюджет такой огромной суммы. Потому что более 90% налога на прибыль на сегодня платят 1,2 тысяч предприятий Украины. При общем количестве налогоплательщиков – 238 тысяч.

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То есть, о чем идет речь? Намерения, вроде бы, хорошие. Якобы речь идет о снижении налогового давления. Но по факту более тысячи наших предприятий просто смогут не платить 55 млрд в казну. А все остальные тысячи и тысячи предприятий получат от этого абсолютно мизерный позитивный налоговый эффект.

В то же время этот налог на выведенный капитал – абсолютно нейтральный по отношению к разным видам деятельности. По сути, это налоговая поблажка. И для торговли, и для финансов, и для добывающей отрасли, и для всех других отраслей он будет таковым. Тогда как все развитые страны мира поддерживают промышленность. Таким образом, снимая налог на прибыль, создавая огромнейшую дыру в бюджете, государство никоим образом не создаст стимулов для развития промышленности. И не обеспечит главного: перехода от сырьевой экономики на производственную и инновационую.

Если вы возьмете перечень самых крупных налогоплательщиков, то увидите там, начиная с государственных корпораций, монополий, типа НАК "Нафтогаз" (который вообще надо ликвидировать), заканчивая сигаретами, спиртным, конфетами и всем чем угодно. У меня вопрос: если эти предприятия перестанут платить налог на прибыль, куда они будут направлять эти деньги? В какое реинвестирование? Нет у этих отраслей такой необходимости и задач. Увеличивать производство сигарет, спиртного, сырья – не думаю, что является целью.

Я абсолютно убежден, что фискальная политика не должна быть нейтральной, а обязана быть стимулирующей именно производства и инноваций.

- Что тогда может стать альтернативой налогу на выведенный капитал?

- Совместно с Олегом Ляшко и нашей командой мы предложили пакет законодательства об индустриальных парках. Кстати, этот законопроект поддержал премьер-министр и включил его в пакт 35 самых важных первоочередных экономических законодательных инициатив.

В чем абсолютная разница и категорическое различие нашего предложения и инициативы по переходу на налог на выведенный капитал? Мы предлагаем через индустриальные парки предоставлять мощные налоговые стимулы только новым инвестициям. То есть мы не трогаем старую базу, которая платит налоги и работает. Есть завод, работает, и Слава Богу! Строят новый завод – получите налоговые стимулы. Но это не поблажки для уже существующих предприятий, которые очень часто или сырьевые, или социально безответственные.

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Во-вторых, в индустриальных парках есть принципиальное требование. Чтобы получить эти дополнительные налоговые преференции, ты должен платить заработную плату минимум 11 тысяч гривен в среднем! То есть мы говорим о том, что налоговые стимулы и преференции даются в обмен на определенные обязательства. Если платишь легальную зарплату, большую по украинским меркам, получаешь эти стимулы. Если нет, тогда не получаешь.

- При администрировании налога на выведенный капитал этого нет?

- Нет. При налоге на выведенный капитал этого нет. Тут нет зависимости от вида бизнеса, которым ты занимаешься, сколько ты платишь зарплату: 3,5 тыс. грн или 10 тыс. грн –неважно. Ты все равно получаешь поблажку – освобождение от налога на прибыль.

Еще из принципиальных моментов – тот факт, что индустриальные парки могут касаться только трех видов деятельности. Это производство, перерабатывающая промышленность, это научно-исследовательские центры, а также деятельность в сфере информационных технологий. Вот три направления: производство, разработки и IT. Это именно то, что украинскому государству стратегически выгодно развивать. И ни коим образом туда не входит добывающая промышленность, экспорт культур, например, зерновых, или другого сырья. Нет там и финансовой деятельности. Это принципиально важно.

Стране выгодно и правильно развивать именно те отрасли, где будет большая отдача, где будет больше заработная плата. И все страны, как мы видим, давно конкурируют за высоко технологическое производство. А Украине вновь предлагают создать дырку в бюджете в 55 млрд гривен.

- Ваша фракция не поддерживает эту инициативу по отмене налога на прибыль?

- Мы категорически не поддерживаем налог на выведенный капитал. Я абсолютно согласен с Олегом Ляшко: налог на выведенный капитал – это популизм высшего сорта! Это не профессионализм самого высшего уровня.

Когда же некоторые предприятия говорят, что мы поддерживаем налог на выведенный капитал, мы их спрашиваем: как выдумаете, что государство так просто возьмет и откажется от получения 55 млрд? Или же государство обложит вас еще большими налогами? Увеличит налог на землю, придумают какие-то дополнительные сборы. Здесь нужно подходить с точки зрения оценки конкретных экономических интересов и здравого смысла.

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Более того, когда говорят о наличии компенсаторов, то супер, лучше эти средства сразу направлять на модернизацию промышленности, инфраструктуры, углубления речек, строительство дорог. И в целом создания в Украине таких условий, когда начнет работать производство. По сути, налог на выведенный капитал – это огромная налоговая поблажка для уже существующего сырьевого и огромного бизнеса. При чем, преимущественно именно украинского. Поскольку у нас сама экономика – сырьевая. Все это вместо того, чтобы создать сильные и сфокусированные налоговые стимулы для сферы инноваций. Это принципиальная разница и позиция.

- Какие настроения в парламенте относительно голосования за законопроект об отмене налога на прибыль? Комитет налоговой и таможенной политики поддерживает эту идею? Там неоднократно обещали голосование и переход на налог на выведенный капитал.

- Я знаю, что Нина Петровна (Южанина, глава комитета – Ред.) выступает в поддержку этого законопроекта. Но я уверен, что это большое политическое решение, которое парламент должен принимать, руководствуясь здравым смыслом и экономическими расчетами. Тем более, что есть ряд инструментов, часть из которых уже введены, а часть предлагаем мы – они реалистичны. Они дают налоговые стимулы, но не представляют угрозы для экономического роста и недопоступлений в бюджет.

Например, в этом бюджетном пакете, который был принят, мы с Олегом Ляшко добились принятия поправки о рассрочке на два года по уплате импортного НДС на все производственное оборудование. Для всех отраслей!

По своей сути это бесплатный двухгодичный кредит в гривне от государства всем производителям. Ранее мы его предусмотрели для деревообрабатывающей отрасли. А в этом бюджете предусмотрели на два года для всех производителей, которые покупают оборудование для производства, модернизуют его, строят новые заводы. Они этот импортный НДС будут платить не сразу, как было раньше, а равными частями в виде рассрочки в течение двух лет. Это бесплатный, повторюсь, кредит. И такая инициатива абсолютно не угрожает бюджету, дает стимулы для инвестирования в модернизацию или основные фонды. В тех же индустриальных парках – это освобождение от налога на прибыли на 5 лет, затем еще на 5 лет – половина ставки, но при условии, что ты занимаешься исключительно производственной деятельностью, наукой, исследованиями или IT. С учетом новых инвестиций, нового производства. Третье – зарплата не меньше 11 тыс. гривен.

Вот здесь видно, за что предлагается пакет налоговых преференций! За инвестиции, за легальные рабочие места и только в тех сферах, которые для государства являются стратегическими. А не что попало, что угодно, как с налогом на выведенный капитал.

- По вашим прогнозам, в парламенте вряд ли поддержат эту инициативу? Налог на выведенный капитал не пройдет?

- Я надеюсь, что налог на выведенный капитал не пройдет. Ведь это было бы очень большой ошибкой с точки зрения государственной и экономической политики. Потому что налоговая система не может быть просто нейтральным механизмом сбора налогов. Нельзя просто увеличивать или снижать налоговое давление.

Система должна содействовать развитию. Обеспечивать переход от сырьевой экономики к производственной. А налог на выведенный капитал никоим образом не будет этому содействовать. Поскольку он просто дает огромнейшую налоговую поблажку торговле, финансам, добывающей промышленности и другим отраслям, которые на самом деле являются менее полезными, чем перерабатывающая промышленность.

Поэтому думаю, что сегодня нужно делать не ошибочные, а правильные шаги. Я рад, что премьер-министр услышал предложения Радикальной партии и включил вопрос об индустриальных парках как реальный и фискально безопасный инструмент развития промышленности. Надеюсь, что уже в первом полугодии будут приняты эти важные инициативы и законы: об индустриальных парках, закон "Покупай украинское - плати украинцам!" во втором чтении.

Есть надежда, что правительство реально запустит работу Экспортно-кредитного агентства для удешевления кредитов. Все это комплексная поддержка производителя, а не поблажка для 1,2 тысяч огромных предприятий. Большинство из которых – сырьевые. И эта поблажка не приведет к общественному благу.