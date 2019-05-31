Фукса уличили в рейдерском захвате: компания обратилась к Зеленскому

ООО "Восход Солар" (дочерняя компания госкорпорации КНР CNBM) адресовала открытым обращением к президенту Владимиру Зеленскому из-за попытки рейдерского захвата в отношении ее.

Как сказано в письме, которое обнародовал "Интерфакс-Украина", с начала 2019-го в отношении "Восход Солар" регулярно совершаются попытки рейдерского захвата предприятия, организованные группой частных лиц, которые стоят за ООО "ФК "Веста", которую украинские СМИ связывают с бизнесменом Павлом Фуксом.

Как указывает генеральный директор предприятия Анатолий Старицын, все указанное происходит при непосредственном участии должностных лиц Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы безопасности Украины - с целью захвата имущества китайской государственной корпорации.

Владимир Зеленский

"У нас есть все обоснованные основания утверждать, что после непрозрачного конкурса в декабре 2018 года, который провел Фонд гарантирования вкладов физических лиц и незаконно реализовал право требования по кредиту "Восход Солар" в ПАО "КБ "Актив-банк" в пользу "ФК "Веста", судебные и правоохранительные органы мгновенно начали принимать решения и совершать действия исключительно в пользу частной компании "ФК "Веста", - сказано в обращении.

Старицын утверждает, что после указанных событий судебное дело, которое рассматривалось более 4 лет, было мгновенно решено в пользу нового кредитора - "ФК "Веста". К тому же по заявлению "ФК "Веста" в СБУ, было возбуждено уголовное дело по поводу якобы мошенничества.

"Под наблюдением СБУ ГПУ создала следственную группу, в которую вошли 22 человека и группу прокуроров из 12 человек. В дополнение - на всех этапах, в том числе в незаконных попытках прекратить деятельность компании непосредственное участие принимали работники СБУ, что подтверждается документами и видеоматериалами. Таким образом, высшее руководство правоохранительных органов государства, а именно Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. и руководитель отдела "К" СБУ генерал-полковник Демчина П.В. назначили десятки следователей и прокуроров фактически для обслуживания интересов частной "ФК "Веста" с целью прекратить работу компании и давления в сугубо хозяйственном споре", - сообщает директор "Восход Солар".

По его словам, все документы, подтверждающие безосновательность уголовного дела, остаются без рассмотрения, следователи по делу избегают контактов с представителями компании и всячески затягивают рассмотрение дела.

"В мае 2019 Юго-Западный хозяйственный апелляционный суд, который был сформирован с нарушением системы автоматизированного распределения дел, в первом же заседании рассмотрел и почти полностью отклонил апелляционную жалобу "Восход Солар", незаконно отклонив многочисленные ходатайства и заявления сторон дела. Тот факт, что решение было подготовлено заранее, подтверждается временем пребывания в совещательной комнате - не более 2-х минут, и наличие распечатанного текста решения - что говорит о чрезвычайном уровень коррумпированности судебной системы страны", - сказано в обращении.

Старицын подчеркивает, что решение в пользу "ФК "Веста" принимаются мгновенно - без соблюдения процедуры и без рассмотрения аргументов сторон, и в то же время, решение в пользу "Восход Солар" всячески затягиваются при полном попустительстве и содействии судебных и правоохранительных органов.

Учитывая указанное, в "Восход Солар" и его акционеров возникают обоснованные сомнения в эффективности проводимой судебной реформы Грановского-Порошенко, которые в свою очередь являются бизнес-партнерами и имеют дружеские отношения с Фуксом, которого украинские СМИ считают бенефициаром "ФК "Веста".

"Таким образом, несмотря на проведенные реформы, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближенными к бывшему руководству государства, все попытки Общества решить ситуацию в рамках правового поля являются неэффективными... Мы обращаемся к Вам как к Гаранту Конституции Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, и показать всему миру, что защита права собственности в Украине является эффективным и Украина является привлекательной для иностранных инвесторов", - заключается в обращении к президенту.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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