Фукса уличили в рейдерском захвате: компания обратилась к Зеленскому

ООО "Восход Солар" (дочерняя компания госкорпорации КНР CNBM) адресовала открытым обращением к президенту Владимиру Зеленскому из-за попытки рейдерского захвата в отношении ее.
Как сказано в письме, которое обнародовал "Интерфакс-Украина", с начала 2019-го в отношении "Восход Солар" регулярно совершаются попытки рейдерского захвата предприятия, организованные группой частных лиц, которые стоят за ООО "ФК "Веста", которую украинские СМИ связывают с бизнесменом Павлом Фуксом.
Как указывает генеральный директор предприятия Анатолий Старицын, все указанное происходит при непосредственном участии должностных лиц Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы безопасности Украины - с целью захвата имущества китайской государственной корпорации.
Владимир Зеленский
"У нас есть все обоснованные основания утверждать, что после непрозрачного конкурса в декабре 2018 года, который провел Фонд гарантирования вкладов физических лиц и незаконно реализовал право требования по кредиту "Восход Солар" в ПАО "КБ "Актив-банк" в пользу "ФК "Веста", судебные и правоохранительные органы мгновенно начали принимать решения и совершать действия исключительно в пользу частной компании "ФК "Веста", - сказано в обращении.
Старицын утверждает, что после указанных событий судебное дело, которое рассматривалось более 4 лет, было мгновенно решено в пользу нового кредитора - "ФК "Веста". К тому же по заявлению "ФК "Веста" в СБУ, было возбуждено уголовное дело по поводу якобы мошенничества.
"Под наблюдением СБУ ГПУ создала следственную группу, в которую вошли 22 человека и группу прокуроров из 12 человек. В дополнение - на всех этапах, в том числе в незаконных попытках прекратить деятельность компании непосредственное участие принимали работники СБУ, что подтверждается документами и видеоматериалами. Таким образом, высшее руководство правоохранительных органов государства, а именно Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. и руководитель отдела "К" СБУ генерал-полковник Демчина П.В. назначили десятки следователей и прокуроров фактически для обслуживания интересов частной "ФК "Веста" с целью прекратить работу компании и давления в сугубо хозяйственном споре", - сообщает директор "Восход Солар".
По его словам, все документы, подтверждающие безосновательность уголовного дела, остаются без рассмотрения, следователи по делу избегают контактов с представителями компании и всячески затягивают рассмотрение дела.
"В мае 2019 Юго-Западный хозяйственный апелляционный суд, который был сформирован с нарушением системы автоматизированного распределения дел, в первом же заседании рассмотрел и почти полностью отклонил апелляционную жалобу "Восход Солар", незаконно отклонив многочисленные ходатайства и заявления сторон дела. Тот факт, что решение было подготовлено заранее, подтверждается временем пребывания в совещательной комнате - не более 2-х минут, и наличие распечатанного текста решения - что говорит о чрезвычайном уровень коррумпированности судебной системы страны", - сказано в обращении.
Старицын подчеркивает, что решение в пользу "ФК "Веста" принимаются мгновенно - без соблюдения процедуры и без рассмотрения аргументов сторон, и в то же время, решение в пользу "Восход Солар" всячески затягиваются при полном попустительстве и содействии судебных и правоохранительных органов.
Учитывая указанное, в "Восход Солар" и его акционеров возникают обоснованные сомнения в эффективности проводимой судебной реформы Грановского-Порошенко, которые в свою очередь являются бизнес-партнерами и имеют дружеские отношения с Фуксом, которого украинские СМИ считают бенефициаром "ФК "Веста".
"Таким образом, несмотря на проведенные реформы, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближенными к бывшему руководству государства, все попытки Общества решить ситуацию в рамках правового поля являются неэффективными... Мы обращаемся к Вам как к Гаранту Конституции Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, и показать всему миру, что защита права собственности в Украине является эффективным и Украина является привлекательной для иностранных инвесторов", - заключается в обращении к президенту.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.
Подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые из украинцев, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Олигарх пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
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