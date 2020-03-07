Французский суд принял неожиданное решение по биткоинам

Суд во Франции приравнял биткоин с официальной валютой. Решение было принято 26 февраля, но обнародовано только сейчас.

Дело касалось спора между французской биржей Paymium и британской инвестиционной фирмой BitSpread. В 2014 году Paymium одолжила BitSpread некоторую сумму в биткоинах. После хардфорка Bitcoin Cash в 2017 году держатели оригинальной криптовалюты могли получить монеты в новом блокчейне. Из-за этого возник вопрос, должна ли BitSpread передать BCH кредитору, сообщает местное издание Les Echos.

Французский суд принял неожиданное решение sia.ru

В поисках ответа суд рассмотрел правовую природу биткоина и признал его взаимозаменяемым активом, на который, как и на деньги, распространяются общие принципы кредитования. Другими словами, право собственности на актив в течение всего времени действия соглашения остаётся у заемщика. Таким образом, суд пришел к заключению, что BitSpread может оставить BCH себе по тому же принципу, что и акционер получает дивиденды.

"Это важное решение, поскольку оно позволяет рассматривать биткоин как деньги или другие финансовые инструменты. Это облегчит операции с биткоином и поспособствует росту ликвидности рынка криптовалют", – заявил юрист фирмы Kramer&Levin Юбер де Воплан.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, согласно заявлению профессора международного бизнеса Кэмпбелла Харви, биткоин и другие криптовалюты не используются инвесторами в качестве "спасательного круга" даже на фоне нестабильности мировой экономики.

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