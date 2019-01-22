|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Форум в Давосе: названы три цели Украины

1.2тЧитать материал на украинском

Украинские представители на экономическом форуме в Давосе преследуют три основные цели. Одна из них – переговоры с многочисленными бизнесменами, присутствующими там.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт-международник Анна Шелест. Она пояснила, что Давос дает возможность привлечь различные инвестиции и проговорить риски захода в Украину больших проектов.

"Второе – это политическая среда. Это представители международных организаций, это возможность дополнительно поговорить об основных безопасностных вопросах", – добавила Шелест.

Новости
В Давосе стартовал экономический форум: мировые лидеры обсудят Украину

Третьей же целью выступают традиционные партнеры Украины из стран-членов НАТО и ЕС, а также государств, присутствующих в черноморском регионе, уточнила международник. С ними украинским представителям крайне важно обсудить тему безопасности, которая существенно ухудшилась в районе Черного моря после инцидента с незаконным захватом кораблей ВМСУ силами Российской Федерации.

Форум в Давосе: названы три цели Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Не поедет в Давос вслед за Трампом и президент РФ Владимир Путин – российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме того, форум в 2019 году пропустят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Темы
Экономика Украины: прогнозыПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Анна Шелест
Место
ШвейцарияДавос
Теги
Экономика Украиныэкономика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Томос привезли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги