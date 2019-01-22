Форум в Давосе: названы три цели Украины

Украинские представители на экономическом форуме в Давосе преследуют три основные цели. Одна из них – переговоры с многочисленными бизнесменами, присутствующими там.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт-международник Анна Шелест. Она пояснила, что Давос дает возможность привлечь различные инвестиции и проговорить риски захода в Украину больших проектов.

"Второе – это политическая среда. Это представители международных организаций, это возможность дополнительно поговорить об основных безопасностных вопросах", – добавила Шелест.

Третьей же целью выступают традиционные партнеры Украины из стран-членов НАТО и ЕС, а также государств, присутствующих в черноморском регионе, уточнила международник. С ними украинским представителям крайне важно обсудить тему безопасности, которая существенно ухудшилась в районе Черного моря после инцидента с незаконным захватом кораблей ВМСУ силами Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Не поедет в Давос вслед за Трампом и президент РФ Владимир Путин – российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме того, форум в 2019 году пропустят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Тереза Мэй.

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