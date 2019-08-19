"Формируют черные списки": банки ужесточили контроль за украинцами

В Украине банки существенно ужесточили контроль за финансовым мониторингом.

На такие действия финансовые учреждения пошли из-за крупных штрафов со стороны Национального банка, а также риск-ориентированного подхода, который активно продвигают представители регулятора, сообщает UBR.

Один из самых ярких примеров – установление заградительных тарифов на выдачу наличных в кассе. Некоторые банки посчитали, что им безопаснее вообще отказать клиентам в такой услуге, чем выяснять истинную суть операций обналичивания.

Кроме того, службы финансового мониторинга банков требуют от клиентов широкий перечень документов, который бы позволил с высокой степенью достоверности понять суть бизнеса предпринимателя.

Бизнесмены отмечают и значительно усложнившуюся процедуру открытия счетов. Практически никто из крупных банков не хочет брать на обслуживание зарплатные проекты убыточных предприятий и даже открывать им счета.

Также гораздо строже стал контроль за переводами простых украинцев. Банкиры смотрят в основном на такие факторы, как регулярность и суммы. Если между двумя конкретными картами постоянно пересылаются деньги – банкиры блокируют транзакции и просят у клиентов документы, объясняющие суть операций.

"Сами клиенты, вне зависимости от их статуса и степени прозрачности, по сути лишены каких-либо прав. Им ничего не остается, как идти на условия банкиров и нести все новые и новые бумаги. Ведь кроме замороженных средств они могут еще и угодить в "черный список". Такие есть уже у многих финучреждений – в них вносят клиентов, отказавшихся выполнять требование финмониторинга, чей счет в итоге был закрыт", – резюмировали журналисты.

На такие действия финансовые учреждения пошли из-за крупных штрафов со стороны Национального банка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине внедряют европейские стандарты финансового контроля. Банки должны знать, с кем работают, как зарабатывает их клиент и все ли доходы легальны.

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