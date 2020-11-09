Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

OBOZREVATEL публикует расследование организации, которое позволит в будущем уберечься от сомнительных инвестиций.

Из кризиса в кризис – именно так можно охарактеризовать экономическую ситуацию в Украине. Наши люди приспособились выживать в непростых условиях, но все равно надеются изменить все к лучшему. Именно такая категория людей чаще всего становится жертвами Форекс-рынка, которые, отнимая последнее, набивают и без того наполненные карманы.

Надеемся, что информация будет полезной для тех, кто планировал заниматься трейдингом с компанией Freshforex (ЕГРПОУ – 39098022) (или Want Trade и Want Broker, и многие другие кухни-однодневки, входящие в общий пул) либо рассматривал предложение о работе в компании Prof Advice LLC (ЕГРПОУ – 42585981) и ее клонах вроде Omni Stock Investment (ЕГРПОУ –41298727).

На первый взгляд между этими компаниями и названиями нет ничего общего, но на самом деле их объединяет одно – стоящие за крупной схемой люди. Десятилетиями обогащавшиеся за счет доверчивых украинцев и граждан СНГ – Мартынюк Андрей Степанович и Кравчун Олег Андреевич (видео о деятельности: https://www.youtube.com/watch?v=hxIaF-p1eFg&list=PLgilvCSRNi46S1o1bBpBUSbULlZn-7X_V&index=8 ) успели нажить и красивые дорогие машины, роскошные дома, в общем – безбедную жизнь. Именно они являются владельцами вышеуказанных мошеннических организаций. Закроются эти компании – появятся новые, и так по кругу, ведь эта деятельность может приносить миллионы.

Для подготовки этого материала использовались данные, которые находятся в свободном доступе – ознакомиться с ними может каждый желающий. Также каждый может приехать к главным "героям" материала домой и убедиться в наличии всего нажитого непосильным трудом. Далее по порядку.

Компания FreshForex известна многим украинцам, которые решили испытать удачу на финансовых рынках лично. Исходя из указанных на сайте данных, деятельность компании началась с 2004 года, а в 2011-ом заняла 7 место по количеству клиентов среди Форекс-брокеров по всему миру.

В сети несложно отследить, что домен создан в 2009 году, но активно начал работать с 2013 года. Сайт переведен на 15 языков, что подтверждает масштабность аферы:

Конечно же "выгодные предложения" есть и для клиентов из Украины. Брокер FreshForex предлагает все возможные акции и бонусы, низкие спреды, кредитное плечо до 1:2000 – все условия, от которых просто невозможно отказаться (даже бонус в 2020 долларов при торговле без депозита). Есть только один нюанс – компания на территории Украины официально прекратила деятельность еще 26.04.2018 года, что подтверждает информация из официального источника Единого государственного реестра юридических, физических лиц-предпринимателей та общественных формирований:

Сайт работает, деньги клиентов поступают, но ООО "Фреш Форекс Украина" (ЕГРПОУ – 39098022) просто не существует. Компания была ликвидирована после ряда публикаций о настоящей ее деятельности – мошенничестве.

Компания FreshForex появилась после ребрендинга популярной кухни – Интрейд. После того как этот брокер обманул тысячи наивных пользователей, его создатели решили отмыть компанию путем переименования на другую – с чистой репутацией. Именно так появился Фрешфорекс. В интернете до сих пор можно найти множество отзывов об Интрейд, а также в Ютубе есть интересное видео, которое в полной мере раскрывает процесс "перевоплощения" Интрейд во Фрешфорекс: https://www.youtube.com/watch?v=_bZNNfH964I.

В далеком 2017 году мошенники из Фрешфорекса уверяли, что брендом владеет компания Riston Capital Ltd (Сент Винсент и Гренадины) – именно такая информация указана на официальном сайте брокера и сегодня:

Еще в 2017 году на сайте брокера была указана фальшивая лицензия, но вскоре ее заменили на другую – того же регулятора.

На самом деле компания Ристон Кэпитал была создана для отвода глаз, чтобы попросту запутать клиентов. При этом выяснился интересный факт: Riston Capital Ltd. уже не существует – компания была ликвидирована 19.09.2016 года, проработав всего 2 года, ведь указана дата регистрации – 21.08.2014 года. Как может работать компания в 2020 году, если она прекратила официальную деятельность еще в 2016?

Больше информации о регистрации брокера можно найти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1sINb9ag4sE

Чтобы успешно вести сомнительную деятельность, Фрешфорекс также организовал собственный регулятор (точнее был одним из его членов) – КРОУФР. Российского "регулятора" этого брокера – организации КРОУФР – также не существует, она была ликвидирована в процессе разбирательства про эту кухню: https://www.youtube.com/watch?v=a8aPs732t4Y.

Никого не удивляет наличие огромного количества негативных отзывов о FreshForex за последние 10 лет:

Негативные отзывы о FreshForex есть практически на всех основных крупных ресурсах, которые освещают деятельность Форекс-брокеров:

http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/8353/www.freshforex.com?per-page=50

https://forexdengi.com/threads/3034-freshforex-freshforeks?p=15480511

Несмотря на то, что компания FreshForex официально прекратила свою деятельность на территории Украины, ведется активная накрутка положительных отзывов, которые не имеют никакого реального подтверждения:

Мартынюк очень активно набирает персонал – менеджеров по продажам и даже модный ретеншен в г. Киеве и Кировограде. Речь идет о компании, которая появились после Фрешфорекс (Prof Advice LLC). Зарплаты обещают достаточно привлекательные – от 15 до 70 тысяч гривен. Тут и ставка, и бонусы, и другие замечательные плюшки. Но как мы уже видели выше – все это просто афера, компании Мартынюка обманывают своих сотрудников так же, как и клиентов. Офисы были и в Одессе, но их уже накрыла полиция во время отработки подобных контор. Уголовное дело еще расследуется, но об этом позже.

Общие вакансии https://rabota.ua/company7104485

Вакансия ретеншен-менеджера (что бы это не означало) – самая прибыльная https://rabota.ua/company7104485/vacancy8035447

Чуть менее крутая, но тоже прибыльная – менеджера по продажам в Киеве: https://rabota.ua/company7104485/vacancy6753445

И самая низкооплачиваемая вакансия менеджера в Кропивницком: https://rabota.ua/company7104485/vacancy7524087

Среди комментариев о деятельности Мартынюка в Украине можно найти и другую полезную информацию о работе менеджерского состава. Например – от человека, который работал в одном из многочисленных офисов по адресу: г. Киев, ул. Оболонская, 29: https://vklader.com/i-want-broker-otzyvy/ .

Мартынюк Андрей Степанович является одним из основателей ООО "Фреш Форекс Украина". Именно он, после того как репутация компании перестала быть такой чистой, закрыл ее и через полгода после ликвидации брокера в Украине создал ООО "Проф Эдвайс" (ЕГРПОУ – 42585981), которая продолжила начатое. Директором Prof Advice LLC является Кравчун Олег Андреевич.

Под компанией Prof Advice LLC работают (либо работали ранее) два бренда – близнеца Want Trade и Want Broker (это вроде ребрендинг, но без заморочек), которые активно набирают рабочую силу. Меняются адреса, названия, бренды… но мошенник всегда остается мошенником.

Активная финансовая "деятельность" Prof Advice LLC и многочисленные жалобы обманутых трейдеров привлекли внимание правоохранительных органов, которые открыли уголовное производство № 12019160000000069 от 01.02.2019 года по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины,

Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В данном уголовном производстве фигурирует третья компания – Omni Stock Investment (ЕГРПОУ-41298727), которая также обвиняется в совершении финансовых махинаций (зарегистрирована 25.04.2017 р., директором является Сулима Владимир Анатольевич).

Ликвидировать эту организацию, как в случае с ООО "Фреш Форекс", Кравчун с Мартынюком не могут, но директоров меняют чуть ли не раз в месяц. Ознакомиться с полным списком "руководителей" компании можно на сайте https://ring.org.ua/edr/uk/company/41298727 или ниже:

История изменений руководства

10 июля 2020 г. - 14 ноября 2019 г.

Руководитель: Сулима Владимир Анатольевич

Учредитель: Сулима Владимир Анатольевич

Оригинал записи из реестра: СУЛИМА ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

6 ноября 2019г. - 13 ноября 2019 г.

Руководитель: Сулима Владимир Анатольевич

Учредитель: Сищук Ольга Васильевна

Оригинал записи из реестра: Сищук ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

23 сентября 2019г. - 5 ноября 2019 г.

Руководитель: Сищук Ольга Васильевна

Учредитель: Сищук Ольга Васильевна

Оригинал записи из реестра: Сищук ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

23 сентября 2019 г.

Руководитель: Петрова Инга Игоревна

Учредитель: Сищук Ольга Васильевна

Оригинал записи из реестра: Сищук ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

21 сентября 2019 г. - 22 сентября 2019 г.

Руководитель: Сищук Ольга Васильевна

Учредитель: Сищук Ольга Васильевна

Оригинал записи из реестра: Сищук ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

12 марта 2019 г. - 20 сентября 2019 г.

Руководитель: Петрова Инга Игоревна

Учредитель: Петрова Инга Игоревна

Оригинал записи из реестра: Петрова Инга Игоревна, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

6 марта 2019 г.

Руководитель: Петрова Инга Игоревна

Учредитель: Кочишвили Александр

Оригинал записи из реестра: КОЧИШВИЛИ АЛЕКСАНДР, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

5 марта 2019 г.

Руководитель: Петрова Инга Игоревна

Учредитель: Петрова Инга Игоревна

Оригинал записи из реестра: Петрова Инга Игоревна, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

19 февраля 2019 г. - 26 февраля 2019 г.

Руководитель: Петрова Инга Игоревна

Учредитель: Кочишвили Александр

Оригинал записи из реестра: КОЧИШВИЛИ АЛЕКСАНДР, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

13 февраля 2019

Руководитель: Ефремова Валерия Владимировна

Учредитель: Кочишвили Александр

Оригинал записи из реестра: КОЧИШВИЛИ АЛЕКСАНДР, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

12 февраля 2019

Руководитель: Петрова Инга Игоревна

Учредитель: Кочишвили Александр

Оригинал записи из реестра: КОЧИШВИЛИ АЛЕКСАНДР, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

10 октября 2018 г. – 6 февраля 2019 г.

Руководитель: Ефремова Валерия Владимировна

Учредитель: Кочишвили Александр

Оригинал записи из реестра: КОЧИШВИЛИ АЛЕКСАНДР, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

16 января 2018 г. – 21 сентября 2018 г.

Руководитель: Чередниченко Анастасия Дмитриевна

Учредитель: Кочишвили Александр

Оригинал записи из реестра: КОЧИШВИЛИ АЛЕКСАНДР, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

16 августа 2017 г. – 11 января 2018 г.

Руководитель: Стефановская Елена Петровна

Учредитель: Кочишвили Александр

Оригинал записи из реестра: КОЧИШВИЛИ АЛЕКСАНДР, размер взноса в уставный фонд - 10000.00 грн.

5 мая 2017 г. – 14 августа 2017 г.

Руководитель Стефановская Елена Петровна

Учредитель: Нет данных

Постановления суда по номеру ЕРДР № 12019160000000069, в которых указаны эти две компании, дают возможность говорить об их совместной деятельности в мошенничестве группой лиц в крупном размере.

В деле по компании "Омни Сток Инвестмент" есть пострадавшие, которые потеряли десятки тысяч долларов (одна из жертв аферистов лишилась суммы в более чем 26 тысяч долларов).

Уголовные дела № 947/21537/19 (основное), № 520/3152/19 рассматриваются Киевским районным судом Одессы. С данными документами можно ознакомиться в открытом доступе с Реестра судебных решений Украины.

Интересен также тот факт, что компании Prof Advice LLC и Omni Stock Investment находятся в Одессе по одному адресу: ул. Спиридоновская, 19 (подвал). Об этом стало известно из указанной следователями информации об аресте имущества во время обыска от 08.08.2019 года.

На сегодняшний день уголовные дела не закрыты, но плавно сходят на тормоза…

Расставить все на свои места помогут конкретные факты. Деятельность FreshForex в Украине, несмотря на официальное прекращение работы, продолжается в усиленном режиме. Основатель компании Мартынюк Андрей Степанович с Кравчуном Олегом Андреевичем и подельниками продолжают начатое в новых компаниях – Prof Advice LLC (наиболее известные проекты Want Trade и Want Broker) и Omni Stock Investment.

Мартынюк Андрей Степанович, родился 28 сентября 1985 года в городе Коростень Житомирской области, гражданин Украины. Место регистрации: г. Киев, Подольский район, ул. Сырецкая, д.32, кв.ХХ.

Андрей Степанович Мартынюк пробовал себя в политике. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду Украины восьмого созыва от 221 округа, представляя Либеральную партию Украины, но не набрал нужное количество голосов. Также был помощником одного из депутатов ВРУ Амельченко Василия Васильевича от Радикальной партии Олега Ляшка, 8 созыва.

16 апреля 2020 года Мартынюк приобрел в собственность новенький автомобиль BMV X6, государственный номер КА0001МС. Только в 2020 году, несмотря на условия карантина, Мартынюк пересекал границу более 10 раз, не говоря уже о поездках за предыдущие года. Из характеристики, полученной от его знакомых, удалось установить неадекватность поведения, управления автомобиля в нетрезвом состоянии, избиение жены.

Только в официальных данных (декларациях) указывается о наличии двух земельных участков в собственности (15 000 м2 и 4712,7 м2), двух машинах (даты совершения сделок: 05.07.2019 и 03.06.2019) и квартире (дата совершения сделки: 16.04.2019 г.).

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_213166c1-23d9-43b4-b498-47a58acbe997

Помощник и правая рука Мартынюка, директор его компании, человек который, также как и Мартынюк, обманул тысячи людей – Кравчун Олег Андреевич.

Кравчун Олег Андреевич, 17.11.1987 года рождения, зарегистрирован по адресу: г. Борисполь, ул. Герцена, 14. Проживает по адресу: г. Борисполь, ул. Герцена, 17 в дорогом особняке. Ездит на автомобилях "KIA SPORTAGE" (красного цвета, государственный номерной знак АI0014IO) и BMW X5 (госномер АА7444ММ). Оба автомобиля зарегистрированного на имя его отца – Кравчуна Андрея Николаевича. Кроме этого малого имущества, в семье используются и другие автомобили дорогих марок.

Кравчун Олег Андреевич, так же является учредителем ТОВ "МК Консалтинг Груп" (ЕГРПОУ – 41203200), зарегистрированной 09.03.2017 года. Как ни странно, основные виды деятельности компании – работа телефонных центров. Адрес регистрации компании: 04071, г. Киев, Подольский район, ул. Нижний Вал, д. 15, офис 602.

В истории уже этой компании также было открыто уголовное производство № 42017101070000286 от 01.12.2017 года, дело № 758/6867/18 по статье 203-2 УК Украины – занятие игорным бизнесом.

Возможно, именно нереализованные амбиции в политике или других сферах стали движущей силой в основании финансовых компаний, которые вместо того, чтобы помогать украинцам зарабатывать, лишают их последних денег. Прежде чем отдать Мартынюку свои деньги, нужно хорошо подумать, чем обернется эта игра в "заработок без вложений на Форекс" для конкретного человека, ведь за последние десять лет они обманули тысячи людей на десятки миллионов долларов, за счет которых сейчас и живут в роскоши и без забот.

Все перечисленные факты являются следствием преступной деятельности Мартынюка и Кравчуна, которые управляют многими офисами в Украине и за ее пределами, которые то открываются, то закрываются, переезжая каждый раз в новые места, чтобы скрыть свою преступную деятельность. И самое обидное в данной истории, что эти люди до сих пор не понесли законного наказания, но это дело времени….

Также предстоит выяснить адреса других офисов этих мошенников, названия компаний которыми они представляются и крышевателей этого лохотрона.

Юрий Гнатыш, председатель "Центра финансовой безопасности".